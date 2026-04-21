“En nuestra institución no se ha excluido a la estudiante”: colegio de Envigado sobre polémica con niña con síndrome de Down

Tras la polémica que se generó por una supuesta segregación de una estudiante con síndrome de Down dentro de la Institución Educativa José Miguel de la Calle, en Envigado, desde este colegio dieron las explicaciones al respecto y pidieron a los concejales de este municipio, quienes comenzaron con la discusión, que no usen estos hechos con fines políticos.
La rectora de la institución, Francy Esperanza Chávez, expresó que “en nuestra institución no se ha excluido a la estudiante mencionada y nunca ha sido ubicada en un lugar distinto al de sus compañeros; por el contrario, ha sido acogida con respeto, afecto y mediante la implementación de los ajustes pedagógicos necesarios para favorecer su adaptación al sistema educativo”.