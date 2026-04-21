“En nuestra institución no se ha excluido a la estudiante”: colegio de Envigado sobre polémica con niña con síndrome de Down

La rectora de la institución, Francy Esperanza Chávez, expresó que “en nuestra institución no se ha excluido a la estudiante mencionada y nunca ha sido ubicada en un lugar distinto al de sus compañeros; por el contrario, ha sido acogida con respeto, afecto y mediante la implementación de los ajustes pedagógicos necesarios para favorecer su adaptación al sistema educativo”.

Tras la polémica que se generó por una supuesta segregación de una estudiante con síndrome de Down dentro de la Institución Educativa José Miguel de la Calle, en Envigado, desde este colegio dieron las explicaciones al respecto y pidieron a los concejales de este municipio, quienes comenzaron con la discusión, que no usen estos hechos con fines políticos.

La situación comenzó cuando el concejal de Envigado por el Partido Conservador, Lucas Gaviria Henao, mostró una fotografía en la que se dejaría en evidencia una presunta exclusión, luego de que el mobiliario de la estudiante con esta discapacidad cognitiva, de cinco años de edad, fuera ubicado en el rincón del salón.

Entérese: Las barreras que enfrentan 123.000 personas con discapacidad para recorrer Medellín

“¿Qué hay que hacer pues para que los niños puedan tener una inclusión respetuosa? No me cabe en la cabeza cómo hay gente que pueda hacer esto con una niña. ¡Alcalde Raúl Cardona, hay que tomar decisiones!”, dijo el corporado en la sesión del Concejo de Envigado del pasado lunes.

Ante estas denuncias, la rectora Chávez aseguró que dentro de sus políticas educativas no hay ninguna práctica de este tipo, sin dar explicaciones sobre el motivo de la ubicación del puesto de la estudiante, si se debió a una decisión temporal por algún tipo de sanción pedagógica.

“Esta institución no ha incurrido en prácticas de exclusión frente a ningún niño, niña o joven, presente o no alguna condición de discapacidad. Por el contrario, hemos promovido de manera permanente una educación inclusiva, fundamentada en el respeto, la dignidad humana, la diversidad y la atención a las diferencias”, señaló la rectora en un comunicado.

Le puede interesar: Aberrante caso: Capturaron a madre en Castilla, Medellín, por explotación sexual de su hija con síndrome de down

El pronunciamiento de la Institución Educativa se da luego de que la Secretaría de Educación de Envigado se pusiera al frente de las denuncias por esta situación con los estudiantes con discapacidad y realizara las investigaciones correspondientes.