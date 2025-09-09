¡Aplausos para Egan! Bernal se impuso en la etapa 16 de la Vuelta a España en inédito final por protesta

El colombiano Egan Bernal, quien se mantuvo en los primeros lugares de la etapa montañosa, aprovechó esa posición y atacó cuando la organización modificó el recorrido por una protesta propalestina y ganó la etapa 16 de la Vuelta a España. Faltando 8 kilómetros de la meta inicial, donde estaba el último premio de montaña de la etapa, terminó siendo el lugar elegido improvisadamente para definir la fracción, ya que a 3 kilómetros del final, un grupo de manifestantes se sentó en la vía y por ello, pusieron en peligro la finalización de la etapa.

Al ser informados sobre esa novedad, el colombiano, que estaba en la fuga junto a Mikel Landa, realizó un gran esfuerzo y en un sprint cruzó la linea blanca de los 8 kilómetros y avanzó hasta el puerto de montaña para celebrar su triunfo. Será un triunfo inédito, debido a las condiciones en las que se determinó al ganador, pero con la felicidad de los amantes del ciclismo que vuelven a celebrar un triunfo del colombiano, que ya ganó el Giro de Italia, el Tour de Francia y regresó a competir tras un accidente que por poco y le cuesta la vida.

Protestas afectan el desarrollo de la Vuelta a España

La etapa 16 de la Vuelta a España, perturbada casi a diario por manifestaciones propalestinas que protestan contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la carrera, fue acortada este martes, anunciaron los organizadores. “Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”, escribió la Vuelta en su página oficial de internet.

El resurgir del Cóndor

El Cóndor de Zipaquirá, de 28 años, ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia dos años después, logró su primera victoria en una gran vuelta desde 2021, antes del accidente que casi le cuesta la retirada en 2022. Fue la 22ª victoria como profesional para Bernal. “Realmente quería una victoria, quería ganar con el maillot de campeón de Colombia, que significa mucho para mí”, celebró Bernal. La etapa del martes contaba inicialmente con 168 kilómetros desde Poio hasta Castro de Herville, en Galicia (noroeste). Bernal y Landa formaban parte de una escapada de 17 corredores que abrió hueco rápido bajo la aquiescencia del pelotón. Un pelotón que redujo drásticamente su tamaño en las pendientes del Alto de Prado (8,9% de pendiente media con rampas con cerca del 20%) bajo el impulso del equipo Bahrain-Victorious, y que llegó a meta casi seis minutos después de los dos hombres de cabeza. El dos veces ganador del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard, mantiene el liderato de la general con 48 segundos de ventaja sobre Joao Almeida. El austríaco Felix Gall, que perdió cerca de un minuto sobre los líderes, cedió el quinto puesto al italiano Giulio Pelizzarri. En diferentes imágenes que circulan por las redes sociales y difundidas por televisión aparecen decenas de personas con banderas palestinas, rodeadas por las fuerzas de orden, bloqueando la carretera que llevaba a la meta. “No se puede cortar las etapas, no se puede bloquear el paso de los ciclistas, es ilegal, nosotros somos deporte, y el deporte sirve para unir y todo lo que no sea eso no es algo que esté vinculado al deporte”, aseveró el directo de la Vuelta Javier Guillén.

Así quedó la etapa 16

1. Egan Bernal, 3:35.19 2. Mikel Landa, m.t. 3. N .Rolland, a 7 seg. 4. N. Denz, a 1.02 5. Braz Afonso, m.t. 6. B. Jungels, a 1.10’ 7. K. Vermaerke, a 1.12’ 8. X. Pickering, m.t. 9. S. Quinn, a 2.48 10. R. Molard, m.t.

Así va la clasificación general de la Vuelta