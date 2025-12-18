Los delitos que le imputarían a Zulma Guzmán y la pena que enfrentaría tras su extradición

A Zulma Guzmán la investigación judicial la alcanzó fuera del país y en circunstancias extremas. La mujer, señalada por la Fiscalía como presunta responsable de la muerte de dos niñas en Bogotá tras ingerir frambuesas contaminadas con talio, fue localizada en Londres luego de aparecer en el río Támesis, en lo que las autoridades británicas interpretan como un posible intento de suicidio. Rescatada con vida, trasladada a un centro hospitalario y hoy en proceso de recuperación, su situación jurídica apenas entra en una fase decisiva que marcará el rumbo del caso más allá del impacto inicial que provocó la tragedia.



Entérese: Así fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán antes de ser capturada en Londres, ¿sí estaba huyendo de la justicia? El hallazgo en territorio británico no cierra el expediente, por el contrario, activa una compleja ruta judicial internacional que ya está en marcha. Como es bien conocido, sobre Guzmán pesa una circular roja de Interpol, mecanismo que permite su localización y detención provisional en cualquier país miembro. El primer paso formal, en la voltereta judicial que enfrentará Guzmán, será hacer efectiva la notificación internacional, algo que se prevé ocurra en cuestión de horas o días, una vez las autoridades médicas certifiquen que su estado de salud permite avanzar en el procedimiento. Superado ese punto, el proceso entra en un terreno más técnico y, probablemente, más largo: la extradición.

Colombia deberá solicitar formalmente al Reino Unido la entrega de Guzmán para que responda ante la justicia nacional. Aunque este tipo de solicitudes suelen prosperar cuando se trata de delitos graves y bien sustentados, no se trata de un trámite automático. La defensa, como es habitual, podría activar recursos legales para dilatar o bloquear la extradición, alegar condiciones médicas, cuestionar garantías procesales o invocar normas del derecho internacional. Aun así, en los escenarios más probables, la entrega terminaría concretándose. Además: Propina al domiciliario y envío por “la del pelo rojo”: las nuevas pistas en caso de envenenamiento con talio en frambuesas “La señora se encuentra en un hospital en este momento y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase eso, será puesta a disposición de las autoridades”, confirmó la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, en entrevista con El Tiempo. Una vez esté en Colombia, se abriría la tercera fase del proceso: la judicialización. En esa etapa, la Fiscalía deberá imputar los cargos, presentar el material probatorio y sustentar la hipótesis que ha construido alrededor de la presunta intoxicación con talio. Será también el momento en que la defensa confronte la acusación.

Dado que las víctimas eran dos niñas, el ente acusador podría considerar que se configura el delito de feminicidio, una figura penal de especial gravedad que sanciona la muerte violenta de mujeres por razones asociadas a su condición de género. Esta tipificación implica penas más severas. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sea imputada por homicidio agravado, dado que se trató de dos víctimas mortales, el estado de indefensión en la que se encontraban y el medio empleado para causar la muerte. En cualquiera de los dos escenarios, las penas son altas. Las condenas previstas para estos delitos superan los 50 años de prisión. Antes de su hallazgo en el río, la mujer apareció en un video asegurando que era inocente y confirmó que sostuvo una relación clandestina con el papá de una de las niñas muertas.