A Egan Bernal se le escapó el podio en el Giro de Emilia, ¿qué le pasó en la carrera?

Egan Bernal (Ineos) cumplió una grata actuación este sábado en la edición 108 del Giro de Emilia, carrera italiana en la que terminó cuarto y ganada por el mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates).
En un buen estado de forma, el colombiano dio batalla hasta los metros finales de la competencia de 199.2 kilómetros entre Mirandola y San Luca, donde entró con el mismo tiempo de quien ocupó la última posición del podio, el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious).
