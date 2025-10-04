A Egan Bernal se le escapó el podio en el Giro de Emilia, ¿qué le pasó en la carrera?

Egan Bernal (Ineos) cumplió una grata actuación este sábado en la edición 108 del Giro de Emilia, carrera italiana en la que terminó cuarto y ganada por el mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates). En un buen estado de forma, el colombiano dio batalla hasta los metros finales de la competencia de 199.2 kilómetros entre Mirandola y San Luca, donde entró con el mismo tiempo de quien ocupó la última posición del podio, el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious). Lea más: ¿Egan Bernal será compañero de Vingegaard en el Visma en 2026? Esto dicen desde Italia

Del Toro, por su parte, esperó, atacó y luego, en un sprint final, se impuso ante el británico Thomas Pidcock (Q36.5) con un tiempo de 4 horas, 46 minutos y 10 segundos. Fue la victoria número 14 del español, de 21 años, en la presente temporada. Bernal, entre tanto, sigue ratificando su gran nivel. Ganador de etapa en la reciente Vuelta a España, y participante días después en su primer Mundial de ruta, en Kigali, Ruanda, el corredor cundinamarqués se le ve cada vez mejor ante la élite del pedal.

En ese pequeño grupo que luchó en los kilómetros finales, quedó mejor ubicado que otros referentes, entre ellos el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora), quinto; el inglés Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), noveno; el ecuatoriano Richard Carapaz (EF), 11°, entre otros.

¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos en el Giro de Emilia?

Los demás representantes colombianos terminaron en las siguientes posiciones. Sergio Higuita (Astana) fue 15°, a 1.47 del vencedor; Nairo Quintana (Movistar), 20°, a 2.18; Santiago Umba (Astana), 45°, a 5.41; y Éiner Rubio (Movistar), 56°, a 7.02. Quienes no terminaron la prueba fueron Bramdon Rivera (Ineos), Diego Pescador y Kevin Castillo (Movistar). Este lunes, Egan, junto a Nairo y Esteban Chaves (EF), competirán en la edición 106 de la Coppa Bernocchi, carrera italiana de 191,6 kilómetros. Lea: “Hace un par de años esto era imposible”: Egan Bernal contó por qué 2025 fue un gran año y auguró un buen Mundial en Ruanda



