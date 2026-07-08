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El británico Féry, 114 del ranking, dio la sorpresa y jugará las semifinales de Wimbledon

Arthur Féry rivalizará ahora contra el alemán Alexander Zverev.

  • Arthur Féry, de 23 años de edad, es la sensación en Wimbledon-2026. FOTO X-WIMBLEDON
    Arthur Féry, de 23 años de edad, es la sensación en Wimbledon-2026. FOTO X-WIMBLEDON
Agencia AFP
hace 1 hora
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El británico Arthur Féry, número 114 del mundo, que juega Wimbledon tras recibir una invitación (wild card) de los organizadores del torneo londinense, logró una nueva hazaña este miércoles al derrotar al italiano Flavio Cobolli (10 del ranking) y pasar a semifinales.

En la pista central y bajo la mirada de la reina Camila, Féry, de origen francés e hijo del presidente del club galo de fútbol FC Lorient, se impuso por 6-4, 7-6 (7/4) y 6-0 al reciente finalista de Roland Garros, convirtiéndose en el primer jugador invitado mediante una wild card en alcanzar las semifinales de Wimbledon desde el campeón de la edición de 2001, el croata Goran Ivanišević.

El viernes se enfrentará en las semifinales al reciente campeón de Roland Garros, Alexander Zverev, tercer jugador mundial.

Lea: ¡Va por el bicampeonato!: Jannik Sinner ganó en sets corridos y está en cuartos de final de Wimbledon

El alemán, de 29 años, se clasificó al imponerse al estadounidense Taylor Fritz (siete del mundo), por 6-4, 6-4 y 6-2.

Féry, de 23 años, nacido en los suburbios de París antes de pasar su infancia y adolescencia en Londres, es apenas el cuarto jugador masculino que, tras recibir una invitación, alcanza las semifinales de un Grand Slam, tras Jimmy Connors (US Open 1991), Henri Leconte (Roland Garros 1992) e Ivanišević.

La invitación le permitió evitar las tres rondas de la fase previa del torneo, en el que ahora es el último británico que sigue en competencia.

“No puedo creerlo”, afirmó el jugador franco-británico tras el partido.

“En el último juego sentí emociones que nunca antes había experimentado”, añadió, mientras recibía una ovación ensordecedora de un público completamente entregado.

“Ya me había enfrentado a Flavio este año y le había ganado en el Abierto de Australia, eso me dio más confianza. Sabía que podía hacerlo. ¡Pero estaba muy nervioso antes del partido!”, reconoció.

Su rival en semifinales, el alemán Zverev, que nunca había superado los octavos de final en sus nueve participaciones anteriores en Wimbledon, puso fin de manera brillante a una racha de siete derrotas consecutivas contra Fritz.

“Estoy extremadamente feliz de estar en las semifinales, especialmente contra Taylor, a quien no había podido vencer en dos años”, declaró Zverev.

En la otra semifinal masculina del viernes se medirán el italiano Jannik Sinner, número uno mundial y último ganador de Wimbledon, y el serbio Novak Djokovic, siete veces ganador del torneo, que se clasificaron el martes.

Siga leyendo: Djokovic ya está en cuartos de final en Wimbledon y superó a Federer en número de victorias en este Grand Slam

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Arthur Féry y por qué su clasificación a semifinales de Wimbledon es histórica?
Arthur Féry es un tenista británico de origen francés, ubicado en el puesto 114 del ranking mundial. Su clasificación es histórica porque se convirtió en el primer jugador que accede a las semifinales de Wimbledon tras recibir una invitación (wild card) desde el croata Goran Ivanišević, campeón del torneo en 2001.
¿Qué significa recibir una wild card en Wimbledon?
Una wild card es una invitación especial que concede la organización del torneo para disputar el cuadro principal sin necesidad de clasificarse por ranking o superar la fase previa. En el caso de Arthur Féry, esta invitación le permitió evitar las tres rondas de clasificación.
¿A quién derrotó Arthur Féry para llegar a las semifinales de Wimbledon?
Arthur Féry venció al italiano Flavio Cobolli, décimo del ranking mundial y reciente finalista de Roland Garros. Lo superó en tres sets, con parciales de 6-4, 7-6 (7/4) y 6
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