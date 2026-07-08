El británico Féry, 114 del ranking, dio la sorpresa y jugará las semifinales de Wimbledon

El británico Arthur Féry, número 114 del mundo, que juega Wimbledon tras recibir una invitación (wild card) de los organizadores del torneo londinense, logró una nueva hazaña este miércoles al derrotar al italiano Flavio Cobolli (10 del ranking) y pasar a semifinales.

En la pista central y bajo la mirada de la reina Camila, Féry, de origen francés e hijo del presidente del club galo de fútbol FC Lorient, se impuso por 6-4, 7-6 (7/4) y 6-0 al reciente finalista de Roland Garros, convirtiéndose en el primer jugador invitado mediante una wild card en alcanzar las semifinales de Wimbledon desde el campeón de la edición de 2001, el croata Goran Ivanišević.

El viernes se enfrentará en las semifinales al reciente campeón de Roland Garros, Alexander Zverev, tercer jugador mundial.

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El alemán, de 29 años, se clasificó al imponerse al estadounidense Taylor Fritz (siete del mundo), por 6-4, 6-4 y 6-2.

Féry, de 23 años, nacido en los suburbios de París antes de pasar su infancia y adolescencia en Londres, es apenas el cuarto jugador masculino que, tras recibir una invitación, alcanza las semifinales de un Grand Slam, tras Jimmy Connors (US Open 1991), Henri Leconte (Roland Garros 1992) e Ivanišević.