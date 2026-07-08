Fajardo y Petro pelearon en redes por desconocimiento de los resultados: “recapacite y acepte la derrota”

El excandidato presidencial Sergio Fajardo y el presidente Gustavo Petro chocaron en redes sociales. La pelea empezó por un video de Fajardo en el que se refirió a la suspensión del empalme por parte del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Fajardo sacó un poco más del 4 % en las elecciones presidenciales con un millón de votos. Desde eso se ha mantenido activo en redes sociales, dando sus puntos de vista acerca de la transición convulsa que atraviesa Colombia entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. “Por este camino vamos directo a una explosión social nunca antes vista en Colombia. Más vale que paremos ya”, escribió Fajardo en su cuenta de X. En un video que puso en la misma publicación, dijo que “lo que está pasando con el empalme es lamentable. Si seguimos por este camino, la puerta se va a reventar antes de lo que pensábamos”. Le puede interesar: Empalme suspendido no afecta el cambio de gobierno, ¿pero hasta dónde puede llegar Petro? Luego, dijo que “la principal responsabilidad es del presidente Gustavo Petro”, ya que “es él quien gobierna. Sus declaraciones erráticas, el desconocimiento de los resultados electorales, el afirmar que el presidente es Iván Cepeda, son declaraciones que le abren peligrosamente el camino a la violencia”.

La respuesta de Gustavo Petro y la tesis del fraude electoral

Ante eso, el presidente Petro le respondió. En su mensaje, volvió a mencionar su teoría de supuesto fraude electoral por parte de Abelardo de la Espriella, que no tiene sustento según las instituciones nacionales e internacionales. “¡Ay! Sergio, ¿hasta ahora se dio cuenta? Era una lucha entre la democracia y el fascismo como la hay en el mundo. En Colombia hicieron ganar con fraude el narcoparamilitarismo”, dijo Petro.

“Nuestra misión ahora es evitar la violencia pero sin arrodillarse al narcoparamilitarismo. La Alianza por la Vida es la forma de juntar a todas y todos los que no aceptan que Colombia sea fascista y se acabe la soberanía nacional y quieran defender la democracia”, agregó Petro. Luego, Fajardo respondió con otro mensaje en el que acusó a Petro de estar promoviendo un escenario que podría terminar en hechos de violencia.

“¡Ay presidente! Quien tiene que darse cuenta es usted, que con sus contradicciones, sus desvaríos y su irresponsabilidad está propiciando un caos que puede llevarnos directamente a la violencia”, escribió el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín. “Por una vez, recapacite. Perdieron las elecciones, acepte la derrota, respete la democracia. A partir del 7 de agosto puede hacer oposición. Es su derecho. No acabe con Colombia”, concluyó Fajardo.

El historial de tensiones políticas entre Fajardo y Petro desde 2010

Fajardo y Petro tienen una historia larga. Desde que fue fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus en 2010, Petro no los apoyó en segunda vuelta —también era candidato presidencial—. Luego, en 2018, cuando Fajardo se quedó en primera vuelta a solo 200.000 votos de Petro, no apoyó a ningún candidato y promovió el voto en blanco. Como se sabe, las elecciones las ganó Iván Duque. En 2022, Fajardo tampoco apoyó a Petro en segunda vuelta y este año tampoco lo hizo con Iván Cepeda, su candidato.

Las advertencias previas de Fajardo sobre el “hombre del caos”

En diferentes momentos de la campaña, Fajardo fue crítico con Petro. La narrativa del fraude electoral ya había aparecido por parte del presidente. Fajardo ya había advertido que eso puede derivar en una “confrontación social”. Le puede interesar: Mientras termina el Gobierno, Dapre contrata por $120 millones los retratos oficiales de Petro y Francia Márquez Por ejemplo, en febrero dijo en una rueda de prensa que “el presidente tiene una gran capacidad de crear malestar. Es el hombre del caos. La paz total fue un caos total; crea un caos, incertidumbre, malestar, rabia. Es la Colombia que no necesitamos. Por ese camino vamos para una confrontación social. Yo no creo en eso. Y el presidente no puede hacer política y la está haciendo de manera descarada”. Añadió que eso “lo vienen haciendo desde siempre” ya que “siempre que hay elecciones dicen que se las van a robar. Y ganaron. Yo he perdido y siempre he sido respetuoso y él tiene que respetar”. A casi cinco meses de esas declaraciones, el presidente sigue con la misma narrativa. Hasta ahora, sin consecuencias legales o disciplinarias.

Bloque de Preguntas y Respuestas