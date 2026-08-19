Antioqueño Emanuel Otálvaro sigue brillando en el tenis de mesa mundial: ganó bronce

El tenismesista antioqueño Emanuel Otálvaro García ganó la medalla de bronce en la competencia individual de la categoría sub-19 del Europe Youth Smash de tenis de mesa que se llevó a cabo en Malmö, Suecia.

El Europa Youth Smash es el evento más prestigioso de la categoría sub-19, donde compiten los 30 mejores jugadores del mundo y dos invitados por sede.

Emanuel comenzó su participación en el quinto grupo, junto al turco Gorkem Ocal, el italiano Danilo Faso y el tailandés Thitaphat Preechayan.

Durante la primera fase, el nacido en Rionegro consiguió triunfos ante Gorkem por 4-1 y Thitaphat por 4-2, mientras que sufrió una derrota por 2-4 ante Danilo. Con su historial de 2-1 y un puntaje de 5 unidades, el antioqueño obtuvo el cupo a la siguiente ronda del certamen internacional.

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Ya en el cuadro principal, Otálvaro registró una exigente victoria en los octavos de final ante el francés Antoine Noirault 4-3. Con parciales de 5 – 7, 6 – 7, 7 – 2, 5 – 7, 7 – 2, 7 – 3 y 7 – 1, Emanuel remontó el marcador hasta el 4 – 3 final y obtuvo el cupo a los cuartos de final.

En esa instancia, el colombiano superó al puertorriqueño Steven Moreno con un global de 4 – 2 tras los parciales de 7 – 5, 5 – 7, 7 – 3, 3 – 7, 7 – 1 y 7 – 3. En las semifinales, Emanuel cayó con un global de 0 – 4 ante el representante de China, Zhou Guanhong.

Ryuusei Kawakami (Japón) obtuvo el título de la competencia al derrotar con un global de 4 – 1 a Guanhong. Junto al bronce de Otálvaro, el iraní Benyamin Faraji también finalizó en el tercer lugar de la competencia al caer en semifinales 3 – 4 ante el nipón.

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Hay que recordar que Emanuel hace parte del plan de talentos deportivos que el Comité Olímpico Colombiano proyecta con miras a la clasificación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Así mismo, hace parte del Equipo 10 de 10, creado por la Fundación Fraternidad Medellín y operado por la Fundación Mariana Pajón, una iniciativa de alto rendimiento pensada para acompañar, financiar y potenciar a deportistas antioqueños destacados, algo que le ha permitido sostenerse en Europa en busca de seguir mejorando su rendimiento y compitiendo contra los mejores del mundo.

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