Medellín frena seis obras en el camposanto de Villatina, donde reposan víctimas de la tragedia de 1987

Sobre un terreno que guarda los restos de cientos de personas sepultadas por un deslizamiento, siguen levantándose viviendas. La Alcaldía de Medellín frenó seis construcciones que avanzaban sin licencia en el camposanto de Villatina, un lugar que no solo conserva la memoria de una de las mayores tragedias de la ciudad, sino que además está clasificado como zona de alto riesgo no mitigable por movimientos en masa. Esa fue la situación que encontró la Alcaldía de Medellín durante una intervención reciente en Camposanto, sector del barrio Villatina, en la comuna 8-Villa Hermosa. Conozca: Medellín estrena nuevo plan para frenar construcciones ilegales: así funciona Los funcionarios suspendieron seis obras que estaban en proceso de construcción e instalaron sellos para impedir que continuaran los trabajos. El lugar está clasificado como zona de alto riesgo no mitigable por movimientos en masa, además de incluir áreas de protección asociadas a las quebradas La Gallinaza 1 y La Loquita y sectores de la estructura ecológica del cerro Pan de Azúcar. Pero el caso tiene una particularidad que va más allá de las normas urbanísticas: Camposanto es también un lugar de memoria para Medellín. Allí fueron sepultadas parte de las víctimas del deslizamiento ocurrido el 27 de septiembre de 1987 en Villatina, una tragedia que dejó más de 500 muertos y convirtió el sitio en un camposanto.

Freno a las construcciones

La intervención no se limitó a las seis viviendas suspendidas. Durante el recorrido, los equipos técnicos elaboraron 34 informes sobre otras edificaciones en las que encontraron posibles incumplimientos de las normas urbanísticas. Estos serán revisados por la Inspección de Convivencia y Paz y podrían dar lugar a nuevas actuaciones.

La Alcaldía señaló que el propósito es intervenir antes de que más familias se establezcan en terrenos donde existen restricciones para construir. “También necesitamos que los ciudadanos denuncien a quienes venden lotes de manera ilegal o engañan ofreciendo terrenos donde no se puede construir”, recordó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez. Además, el Distrito ofrece recompensas de hasta $20 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a responsables de loteo ilegal, estafa y urbanización ilegal. Entérese: Más de 90 familias deberán evacuar viviendas en Manrique por riesgo de inundación

¿Por qué no se puede construir allí?

El problema no es únicamente que las seis viviendas no tuvieran licencia. El terreno tiene restricciones asociadas al riesgo de movimientos en masa, por lo que levantar nuevas viviendas puede poner en peligro la vida de quienes las ocupen. A esto se suman las áreas de protección de las quebradas y los terrenos relacionados con la estructura ecológica del cerro Pan de Azúcar. Por eso, la administración busca mantener vigilancia sobre el sector y evitar que la ocupación informal avance hacia terrenos que no son aptos para urbanizar. La Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas también realizó cuatro entrevistas para recopilar información sobre posibles casos de comercialización irregular de terrenos y orientó a familias sobre los riesgos de comprar lotes por vías informales. Entérese: Radican proyecto en el Congreso con el que las familias podrán elegir en qué gastar su subsidio de vivienda: así funcionaría

Antecedentes

La preocupación por las construcciones en el Camposanto no es nueva. En 2022, EL COLOMBIANO había documentado cómo alrededor del ecoparque y del lugar donde reposan los restos de algunas víctimas de la tragedia de 1987 comenzaban a levantarse construcciones irregulares. En ese momento, habitantes y familiares de las víctimas denunciaban que la expansión de viviendas estaba poniendo en riesgo no solo el terreno, sino también el carácter de memoria del lugar. La Corporación Camposanto había advertido entonces sobre la aparición de nuevas construcciones y sobre el deterioro del espacio, mientras habitantes señalaban que la falta de presencia institucional favorecía la ocupación. Incluso se hablaba de cerca de 150 viviendas que habían ocupado los alrededores y parte del terreno del camposanto. Ahora, cuatro años después de esas denuncias, el Distrito vuelve a tener que intervenir para detener nuevas construcciones. Lea también: Cada vez más colombianos renuncian a comprar casa: desistimientos aumentaron 168% en cuatro años

La tragedia que convirtió el lugar en camposanto

El 27 de septiembre de 1987, un deslizamiento de tierra cayó sobre Villatina y sepultó viviendas y personas. Más de 500 personas murieron y cerca de 200 nunca fueron rescatadas. Es por esto que el lugar fue declarado camposanto. Con los años se construyeron allí espacios para conservar la memoria de las víctimas, entre ellos un ecoparque, jardines, senderos, un aula ambiental y monumentos. Uno de los símbolos más recordados es la escultura de unas manos que emergen de la tierra y levantan a un bebé, en referencia a las víctimas, muchas de ellas niños. Por eso, para los habitantes y familiares de quienes murieron en 1987, la construcción de viviendas sobre estos terrenos representa una amenaza doble: para la seguridad de quienes se asientan allí y para la memoria de quienes quedaron sepultados bajo esa tierra. La Alcaldía aseguró que continuará realizando controles en Camposanto para identificar nuevas construcciones y evitar que más familias sean engañadas con la venta de lotes que no pueden ser urbanizados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pero el llamado del Distrito también está dirigido a la ciudadanía: antes de comprar un lote o comenzar una construcción, es importante verificar que el terreno sea apto para urbanizar y que el proyecto cuente con las respectivas autorizaciones. Entérese: En Medellín, la mayoría construye proyectos sin licencias urbanísticas

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