Dos goles antológicos de Camilo Durán ilusionan al Celtic con clasificar en la Champions; véalos aquí

La fase previa de la Liga de Campeones enfrentó en Glasgow a Celtic y Lask Linz. Con una gran atmósfera y un ruido ensordecedor, la hincha “Celta” recibió a los suyos, quienes debían buscar la ventaja como local. Al final, el equipo local ganó 3-0 de la mano de un colombiano, Camilo Durán, quien con dos zurdazos al ángulo anotó 2 goles y se ganó la ovación del público británico en la primera gran noche con su nuevo club.
Al minuto 37 del primer tiempo, cuando el Celtic ya lo ganaba 1-0 y dominaba el compromiso en su estadio contra el Lask Linz de Austria, el colombiano Camilo Durán, más conocido como “Pescaíto”, empalmó al borde del área el balón sin dejarlo caer y con un golazo puso el 2-0 en el primer partido de la fase previa de la Champions League que disputa esta temporada.