El tenismesista Emanuel Otálvaro volvió a lucirse entre los mejores del mundo: quedó subcampeón en Singapur

El tenismesista antioqueño Emanuel Otálvaro García logró el segundo lugar del Gran Smash Juvenil 2026 disputado en Singapur.
Otálvaro, nacido en Rionegro, inició su recorrido en las rondas definitivas con una contundente victoria 4-0 frente a Tan Nicolás de Turquía. Desde el primer set impuso condiciones con un servicio agresivo, cambios de ritmo constantes y precisión en los intercambios, cerrando el compromiso sin ceder parciales.
Luego, en los cuartos de final, protagonizó uno de los encuentros más exigentes del torneo al superar 4-3 a Alan Kurmangaliev de Kazajstán.