El tenismesista Emanuel Otálvaro volvió a lucirse entre los mejores del mundo: quedó subcampeón en Singapur

Con tan solo 15 años, el nacido en Rionegro, compitió en la categoría sub-19 y en una final muy disputada, se quedó con el segundo lugar.

  El antioqueño Emanuel Otálvaro García, subcampeón del Gran Smash 2026 disputado en Singapur. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El antioqueño Emanuel Otálvaro García, subcampeón del Gran Smash 2026 disputado en Singapur. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
bookmark

El tenismesista antioqueño Emanuel Otálvaro García logró el segundo lugar del Gran Smash Juvenil 2026 disputado en Singapur.

Otálvaro, nacido en Rionegro, inició su recorrido en las rondas definitivas con una contundente victoria 4-0 frente a Tan Nicolás de Turquía. Desde el primer set impuso condiciones con un servicio agresivo, cambios de ritmo constantes y precisión en los intercambios, cerrando el compromiso sin ceder parciales.

Luego, en los cuartos de final, protagonizó uno de los encuentros más exigentes del torneo al superar 4-3 a Alan Kurmangaliev de Kazajstán.

Fue un duelo de alta intensidad que se definió en el séptimo set, donde Emanuel mostró temple y determinación en los puntos decisivos.

Ya en semifinales, el colombiano dio un golpe de autoridad al imponerse 4-1 ante Zhou Guan Hong de China, una de las máximas potencias históricas de la disciplina.

Con un planteamiento estratégico sólido, Otálvaro logró neutralizar el juego ofensivo de su rival y controlar los tiempos del partido, asegurando su cupo en la gran final.

En el duelo por el título, Emanuel se enfrentó a Kwon Hyuk de Corea en un partido de altísimo nivel técnico. El encuentro fue intenso de principio a fin y se resolvió en el máximo de siete sets, con marcador 3-4 a favor del asiático.

Hay que recordar que el antioqueño está radicado en Europa desde hace varios años y por ello está constantemente en torneos en diferentes países, lo que lo ha llevado a ser una de las cartas fuertes de Colombia, pensando en la clasificación a Juegos Olímpicos, a pesar de tener solo 15 años.

Actualmente, el deportista cuenta con el apoyo de las fundaciones Fraternidad Medellín y Mariana Pajón; además, es uno de los deportistas de proyección del Comité Olímpico Colombiano.

