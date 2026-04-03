Emiliana Arango busca ser la cuarta colombiana en ganar el título de Copa Colsanitas, ya está en semifinales

La antioqueña Emiliana Arango ahora tiene todo el peso sobre sus hombros, ya que es la única raqueta nacional con vida en la Copa Colsanitas, tras su victoria ante norteamericana Varvara Lepchenko y la eliminación de Camila Osorio. Arango venció con parciales de 6-4 y 6-3 a la norteamericana, por los cuartos de final de la Copa Colsanitas que se disputa en Bogotá, con una efectividad de su primer servicio de un 78%, ganando el 71% de los puntos con ese primer servicio, con un ace y dos dobles faltas.

Ahora, la antioqueña que necesitaba volver a retomar la confianza para ganar partidos y buscar títulos que le sumen puntos vitales para regresar al top-100, disputará este sábado la semifinal con la ilusión de confirmarse en el duelo del domingo para buscar el título. Emiliana espera luchar para que el título se quede en casa, y convertirse en la cuarta nacional en ganarlo, tras lo hecho por Fabiola Zuluaga (1999, 2002, 2003 y 2004), Mariana Duque en 2010 y Camila Osorio en 2021, 2024 y 2025.