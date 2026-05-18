Este lunes arrancó la concentración de Colombia en Guarne: así fue el primer día

Con la expectativa de cientos de aficionados y un ambiente de Mundial que empieza a sentirse en Antioquia, los primeros jugadores de la Selección Colombia comenzaron a arribar este lunes a Medellín para integrarse al campamento previo al Mundial, una concentración clave en la que el cuerpo técnico definirá el grupo definitivo de 26 jugadores que representará al país.

Aunque la llegada de los futbolistas se manejó con bajo perfil y estrictas medidas logísticas, varios hinchas estuvieron atentos en aeropuertos, hoteles y alrededores del complejo deportivo de Guarne esperando ver de cerca a las principales figuras de la Tricolor. Los primeros en aterrizar fueron James Rodríguez, Santiago Arias y Dávinson Sánchez, quienes ya quedaron a disposición del técnico Néstor Lorenzo para iniciar los trabajos físicos y futbolísticos en territorio antioqueño. También llegó Jhon Jáder Durán que estuvo presente en el compromiso de Envigado frente a Quindío en el Parque Estadio Sur antes de sumarse a la concentración.

El estratega argentino había anticipado hace algunos días cómo se desarrollaría esta primera fase de preparación.

“Vamos a empezar la semana que viene con un grupo de seis o siete en Medellín. Los que vayan terminando van a ir llegando; los otros seguirán compitiendo. A los que sigan compitiendo los vamos a esperar hasta el último día. Para el 25 o 26 de mayo vamos a estar con la lista más depurada. La idea es ir entrenando con los que están para no ir perdiendo forma”, explicó Lorenzo.

El epicentro del campamento es nuevamente la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne, un complejo que ya conoce bien la Selección Colombia y que vuelve a convertirse en base estratégica antes de una gran competición internacional.

No es la primera vez que la Tricolor trabaja allí. En octubre de 2023 ya había utilizado las instalaciones del club antioqueño, experiencia que dejó satisfecho al cuerpo técnico por las condiciones logísticas, deportivas y fisiológicas del lugar.

La decisión, sin embargo, también abrió el debate. Algunos sectores cuestionaron que la Federación Colombiana de Fútbol no utilice de manera permanente su sede deportiva en Bogotá, una infraestructura que requirió una inversión superior a los 19.000 millones de pesos. Pese a las críticas, el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, explicó que la decisión se tomó después de analizar distintos conceptos técnicos y médicos.

Según trascendió, uno de los factores determinantes fue el tema fisiológico, ya que Medellín y Guarne ofrecen condiciones climáticas favorables para la adaptación progresiva antes del viaje a México.

Además, el Centro de Alto Rendimiento de Atlético Nacional cuenta con todas las herramientas necesarias para el trabajo de alta competencia: canchas de primer nivel, zonas de recuperación, gimnasios especializados y áreas médicas de última tecnología.

Después de esta fase en Antioquia, la Selección viajará a Bogotá y posteriormente se desplazará hacia Guadalajara, ciudad que servirá como sede de concentración durante el Mundial.

Aunque inicialmente solo trabajará un pequeño grupo de futbolistas, la expectativa del cuerpo técnico es contar progresivamente con los 55 jugadores preseleccionados. Los clubes internacionales únicamente están obligados a liberar futbolistas a partir del 25 de mayo, salvo aquellos jugadores cuyos equipos aún disputen finales o competiciones continentales.

Este martes se espera también el arribo de los porteros Camilo Vargas, procedente del Atlas de México, y Álvaro Montero, quien viene de actuar con Vélez Sarsfield en Argentina.

De este campamento saldrá además la lista definitiva para el amistoso del 1 de junio frente a Costa Rica en Bogotá, considerado la despedida antes del inicio oficial de la Copa del Mundo.

Hasta el cierre de esta edición, la Federación Colombiana de Fútbol no había confirmado oficialmente cuál es el hotel de concentración ni si se realizarán ruedas de prensa o actividades abiertas a medios durante estas semanas de trabajo.

Los jugadores más valiosos

Más allá de la preparación deportiva, el campamento también evidencia el gran momento internacional del futbolista colombiano. Según el portal especializado Transfermarkt, varios integrantes de la preselección llegan con cotizaciones históricas en el mercado europeo.

El más valioso continúa siendo Luis Díaz. El extremo guajiro lidera ampliamente el listado con un valor cercano a los 70 millones de euros. Su extraordinaria temporada en el Bayern Múnich lo convirtió en uno de los futbolistas sudamericanos más destacados del año y en una de las grandes figuras de la Bundesliga.

En segundo lugar aparece Luis Javier Suárez. El delantero samario, actualmente en el Sporting de Portugal, está cotizado en 28 millones de euros luego de una campaña sobresaliente en la que terminó como goleador de Portugal. Equipos como el Newcastle inglés ya han mostrado interés en ficharlo.

El tercer puesto es para Daniel Muñoz. El lateral antioqueño alcanzó recientemente los 100 partidos con Crystal Palace y se consolidó como uno de los defensores colombianos más regulares en Europa. Su valor de mercado ronda los 27 millones de euros.

Más atrás aparece Jhon Durán. Aunque el atacante no ha logrado estabilidad desde su salida del Aston Villa, continúa siendo uno de los delanteros colombianos más apetecidos gracias a su juventud y potencia física. Actualmente su cotización alcanza los 25 millones de euros. La lista la completa Jhon Lucumí. El central del Bologna italiano se mantiene en la órbita de clubes importantes de Europa como Barcelona y Bournemouth debido a su regularidad y proyección. También está valorado en 25 millones de euros.

Nacional, protagonista

Otro detalle llamativo de esta convocatoria es la enorme presencia de futbolistas con pasado o presente en Atlético Nacional.

De los 55 preseleccionados, 18 conocen perfectamente la sede de Guarne porque en algún momento hicieron parte del club verdolaga.

La lista incluye a David Ospina, Camilo Vargas, Aldair Quintana, Kevin Mier, Álvaro Angulo, Juan Cabal, Carlos Cuesta, Nelson Deossa, Yerson Mosquera, Sebastián Gómez, Daniel Muñoz, Juan Fernando Quintero, Édier Ocampo, Juan Manuel Rengifo, Andrés Felipe Román, Dávinson Sánchez, Jhon Solís y Kevin Viveros.

Muchos de ellos dieron sus primeros pasos importantes en el complejo deportivo que hoy vuelve a abrirles las puertas como integrantes de la Selección Colombia.

Para varios jugadores, regresar a Guarne significa reencontrarse con un entorno familiar, una ventaja importante en medio de la presión y la exigencia que representa una preparación mundialista.

Allí, Néstor Lorenzo comenzará a darle forma definitiva al equipo con el que espera competir ante las mejores selecciones del planeta. El Mundial ya empezó para Colombia. Y comenzó en Guarne.