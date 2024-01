A pesar de su esfuerzo y de que batalló, Camila no pudo doblegar a la alemana que fue más contundente para quedarse con la victoria y avanzar a la segunda ronda del primer Grand Slam del año.

“Triste lo de hoy. Pude hacerlo mejor. Imaginen levantarse todos los días a trabajar, que las cosas no se estén dando y que te señalen por eso? Nadie me quita lo que luché, por más que no jugué bien. Voy a seguir y seguir y seguir intentando. Gracias a Dios y a ustedes por la fuerza”, comentó Camila.

De inmediato, deportistas como el antioqueño Carlos Mario Oquendo, medallista olímpico, respondió el comentario y animó a la tenista para que siga adelante.

“Solo enfócate en ti, no tienes ni siquiera porque estar preocupada por lo que los demás piensan, es y será pan de cada día, así que a trabajar en ti y seguir entrenando con toda”.

Mientras que, Ramiro Velasco, presidente de la Liga Vallecaucana de actividades subacuáticas resaltó: “Esa es la vida del atleta , lo bueno es que al siguiente día hay una revancha, lo importante es no claudicar ni dejarse vencer por uno mismo”.