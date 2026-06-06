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Mayo de 2026, el mes más pacífico en el último medio siglo de Medellín: 22 días sin asesinatos

Mayo cerró en la ciudad como el mes con más días (22) sin homicidios desde 1977, año desde el que se tiene registro.

  • Imagen de referencia sobre homicidios en Medellín’. Laura Rosa Jiménez Valencia.
    Imagen de referencia sobre homicidios en Medellín’. Laura Rosa Jiménez Valencia.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Medellín tuvo su mes más pacífico del último medio siglo. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en mayo pasado la ciudad completó 22 días sin que se presentara ningún asesinato.

El dato representa un hito en materia de seguridad de la capital antioqueña, porque, según los registros históricos que lleva esa dependencia, la ciudad no tenía un mes tan pacífico desde 1977, año en el que, además de tener menos población, la ciudad estaba lejos de tener los problemas de crimen organizado y delitos que aparecieron tras la irrupción del narcotráfico en los años 80.

InfogrÃ¡fico
Mayo de 2026, el mes más pacífico en el último medio siglo de Medellín: 22 días sin asesinatos

De acuerdo con los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en los 31 días del mes pasado se registraron únicamente 14 homicidios, el mismo número que se había presentado en febrero pasado, cuando la ciudad tuvo su mejor balance de los últimos 50 años. No obstante, a diferencia de febrero, mes en el que transcurrieron 15 días sin homicidios, los 22 días pacíficos de mayo marcaron un hito que ratifica el buen momento de seguridad por el que está pasando la ciudad.

Racha de 10 días sin asesinatos

Los indicadores de seguridad de Medellín alcanzaron a registrar una racha de diez días consecutivos sin muertes violentas entre el 25 de mayo y el 3 de junio. Sin embargo, el escenario se modificó el jueves tras confirmarse el deceso de un hombre de 63 años en un centro asistencial.

La víctima había sido agredida con un objeto contundente el pasado 1 de junio y, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció el 4 de junio. El hecho se registró en el corregimiento de San Antonio de Prado, suroccidente de Medellín.

La inspección técnica del cadáver fue realizada por la Sijín de la Policía Nacional a las 5:27 p. m., abriendo una investigación coordinada con la Fiscalía General de la Nación para determinar las causas exactas del hecho y capturar a los responsables del ataque, el cual se reportó a través de la línea de emergencias 123.

Lea más: Muerte de adulto mayor habría acabado racha de días sin homicidios en Medellín

Según datos del Sisc, la ciudad registra actualmente una tasa de homicidios de 9,85 por cada 100.000 habitantes, inferior a la de Bogotá —que se ubica en 14,8— y muy por debajo de la tasa nacional, que ronda los 25,9.

La tasa proyectada se ubica alrededor de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, menor que la de ciudades como Washington, Estados Unidos, o Guayaquil, Ecuador.

Las cifras contrastan drásticamente con los años más violentos de la ciudad. Con 6.809 asesinatos —18,6 cada día— en 1991, Medellín fue la ciudad con más muertos de todo el planeta, en medio del mayor pico de la guerra de los carteles del narcotráfico.

En 2024, la ciudad cerró con 310 homicidios, la cifra anual más baja desde 1976 y la menor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes desde 1942. El año 2025 registró un leve aumento con 325 muertes violentas, aunque con 145 días no consecutivos sin homicidios.

Las causas de la reducción

La administración distrital atribuye la disminución a las intervenciones focalizadas de la Fuerza Pública, las capturas de integrantes de estructuras criminales, las labores de inteligencia y los operativos en los principales puntos de conflicto.

No obstante, analistas en seguridad han señalado en repetidas ocasiones que las reducciones sostenidas de homicidios en Medellín también suelen estar relacionadas con dinámicas internas de las organizaciones delincuenciales, incluyendo periodos de menor confrontación entre estructuras ilegales que operan en diferentes sectores de la ciudad.

Las estadísticas muestran que las principales causas de los homicidios continúan siendo los conflictos entre grupos delincuenciales, con 36 de los 111 homicidios que van este año.

Entérese: Medellín completa 10 días sin homicidios tras registrar el mayo menos violento en medio siglo

Le siguen los hechos asociados a problemas de convivencia. Los conflictos de este tipo superaron por primera vez a los asesinatos vinculados a estructuras criminales en 2025, con 108 casos asociados a riñas, discusiones o agresiones interpersonales. En lo corrido de 2026, ambas causas mantienen cifras similares, con 34 y 36 casos respectivamente.

“Sabemos que falta camino por recorrer, porque cuando se trata de la vida la única cifra aceptable es cero. Pero hoy Medellín demuestra que sí es posible transformar una ciudad”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, en febrero de este año. El reto, coinciden autoridades y expertos, será sostener esta tendencia durante el resto de 2026.

Las comunas con más homicidios este año son La Candelaria (Centro) con 22, Aranjuez (13), Villa Hermosa (9) y San Cristóbal (8). Las que menos muertes violentas registran son El Poblado y Altavista, aún sin asesinatos; Santa Cruz (1) y La América, Guayabal y Palmitas y San Antonio de Prado (con 2 cada una).

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