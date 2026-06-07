Elecciones en Perú: Ciudadanos votan en una reñida segunda vuelta para elegir a su noveno presidente en 10 años

Los peruanos comenzaron a votar este domingo para elegir a su noveno presidente en diez años entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, en un reñido balotaje al que acuden hartos del caos político y la imparable criminalidad. Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, quien repuntó en la última recta hasta llegar al empate en las encuestas. La votación abrió poco después de las 07:00 locales y concluirá diez horas después para recibir a unos 27 millones de electores que designarán presidente para un mandato de cinco años, tras una caída récord de gobernantes desde 2016. En contexto: Elecciones Perú: la derechista Fujimori obtiene ventaja sobre Sánchez “Espero que todo el proceso se lleve con transparencia, se respete el voto del pueblo”, dijo a la AFP Evelyn Pasos, empleada doméstica de 43 años, en la fila de electores en el colegio de San Martín de Porres, norte de Lima. Los dos candidatos, juntos, no superaron el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por fallos logísticos y denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.

“Aún hay un antifujimorismo fuerte, aunque menor; y Sánchez, poco conocido, es una incógnita. Quien gane deslegitimará el resultado si (es) apretado. Eso trae más inestabilidad”, según el analista David Sulmont. Fujimori, administradora de 51 años, apela al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindica la herencia campesina del exmandatario Pedro Castillo, un maestro rural preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022. Fujimori promete prosperidad y advierte del peligro del “comunismo”. “Esta elección es entre orden o retroceso”, repite. “Prefiero la derecha. Tengo miedo que Perú sea una Cuba o Venezuela”, expresó a la AFP Benilda Trujillo, comerciante de 64 años. El izquierdista moderó su discurso de “cambio radical” de la primera ronda, se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a AFP que quiere una relación “respetuosa” con Washington.

“Si gana Keiko no dejará el poder. Soy de provincia y espero que Sánchez vea por el pueblo”, declaró Roxana Montes, vendedora ambulante de 28 años. Sánchez, que porta siempre el sombrero que le regaló Castillo, a quien piensa indultar, acusa a su rival de ser parte de la “dictadura” del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia. Puede leer: Perú decide entre extremos: Fujimori y Sánchez pasan oficialmente a la segunda vuelta presidencial Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por un caso de antiguas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia, tendría inmunidad, aunque vulnerable en un parlamento inclinado a la derecha. Ni Sánchez ni Fujimori tienen mayoría legislativa. Quien gane debe tejer alianzas si quiere concluir su mandato, según el analista Jeffey Radzinsky. El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar. Pese a la desilusión política, la mayor preocupación del peruano es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.

Ante eso, Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la “lacra social” con la “misma fuerza” -dice- con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990. “Espero que Keiko combata la delincuencia, las extorsiones que es lo más crítico”, aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero mecánico de 49 años, en un colegio electoral del norte de Lima. Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.