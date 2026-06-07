Elecciones en Perú: Ciudadanos votan en una reñida segunda vuelta para elegir a su noveno presidente en 10 años

Los peruanos comenzaron a votar este domingo para elegir a su noveno presidente en diez años entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, en un reñido balotaje al que acuden hartos del caos político y la imparable criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, quien repuntó en la última recta hasta llegar al empate en las encuestas.
La votación abrió poco después de las 07:00 locales y concluirá diez horas después para recibir a unos 27 millones de electores que designarán presidente para un mandato de cinco años, tras una caída récord de gobernantes desde 2016.
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“Espero que todo el proceso se lleve con transparencia, se respete el voto del pueblo”, dijo a la AFP Evelyn Pasos, empleada doméstica de 43 años, en la fila de electores en el colegio de San Martín de Porres, norte de Lima.
Los dos candidatos, juntos, no superaron el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por fallos logísticos y denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.