Cerró un ciclo de su vida

De esa manera Castañeda cerró una etapa de su vida que empezó en 2012, cuando con 17 años pasó el examen de admisión de la U de A y empezó a alternar el estudio con el fútbol, que era su pasión y la actividad con la que soñaba ganarse la vida. Quería llegar a ser futbolistas profesional.

Por eso fue que se inclinó por estudiar allí y no en la Nacional, a la que también pasó, pero en la que en el primer semestre no le permitieron escoger los horarios. David buscó la manera de estudiar, para aprovechar su habilidad con los numero y seguir formándose en el balompié.

Cuando empezó su aventura universitaria también era el goleador de la categoría sub-17 del Club Deportivo Estudiantil de Medellín. Siempre fue alto (ahora mide 1,85 metros). Solía marcar goles de cabeza, pero también era hábil con los pies. Se proyectaba como uno de los prospectos del fútbol antioqueño y los cazatalentos de Nacional se dieron cuenta. En 2013 firmó con las divisiones menores del cuadro verde.

Llegó al equipo sub-18 que era dirigido por Hernán Darío “El Arriero” Herrera. Cuando empezaron los entrenamientos, lo primero que David hizo fue contarle “al profe” que estudiaba en la universidad, por lo que en algunos días iba a necesitar que le dieran permisos, sobre todo en la época de finales de semestre.

“Hernán me dijo que yo tenía todo su apoyo. Incluso me acuerdo que hubo un día en el que tenía una exposición final y me dijo que no fuera a entrenamiento, que me concentrara en resolver el tema académico. Eso fue un viernes y al otro día, que teníamos partido de Liga, fui a jugar normal y me puso como titular”, comentó Castañeda, que tiene 28 años y juega en el Sreenidi Deccan FC de la India desde 2021.

Y así fue todo el tiempo hasta que llegó al fútbol profesional. Castañeda debutó en 2015 con Leones, luego de que Nacional decidiera cederlo para que tuviera minutos. En ese momento estaba en sexto semestre en la universidad y se dio cuenta de que cumplir su sueño exigía que hiciera algunos cambios en su vida.

Estudiar de manera remota

Una de las decisiones más importantes que tomó fue cambiar de modalidad de estudio. Dejó de ir a la ciudad universitaria de la U de A y empezó a recibir clases de manera virtual. Su rutina empezó a ser agitada: en las mañanas entrenaba, en las tardes veías clases y en las noches hacía los trabajos que le ponían durante toda la semana para poderse concentrar los fines de semana solo en los partidos.

Así lo hizo mientras jugaba en Leones, Nacional, Cortuluá, Fortaleza, Real San Andrés, Patriotas, el Zakho de Irak y su equipo actual. En 2020, cuando apenas iniciaba la pandemia por covid-19, le salió la oportunidad de migrar al fútbol del extranjero. Eso dificultó un poco su proceso académico por la diferencia horaria y porque, como todo el mundo estudiaba virtual, tuvo que empezar a ver clases de manera sincrónica, o en vivo, algo que no pasaba antes.

“Hubo profesores con lo que tuve inconvenientes durante la pandemia porque no entendían que yo estudiaba virtual, por lo que no estaba acostumbrado a conectarme a a ver las clases en horarios específicos; sino que las miraba cuando tenía tiempo libre, y como en ese momento todos los estudiantes veían clases de manera virtual, creían que yo también tenía que verlas así”.

Pero al final, a pesar de todas las dificultades que tuvo que sortear, David logró terminar las materias obligatorias en enero de este año.

Después creó un emprendimiento, que se lo valieron como práctica y logró graduarse. Castañeda sueña con ejercer como ingeniero cuando termine su carrera y ahora piensa en estudiar una especialización en finanzas o gerencia deportiva. En definitiva, Castañeda es un deportista diferente.