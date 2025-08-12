Dimayor castiga a Nacional y le da respiro al Medellín en un mismo día

La Comisión Disciplinaria del Fútbol Profesional Colombiano tomó decisiones claves que impactan de manera directa a dos de los equipos más emblemáticos Antioquia: Independiente Medellín y Atlético Nacional.
Después de más de dos meses de espera tras la intensa final de la Liga BetPlayI entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, el Comité Disciplinario de la Dimayor emitió un fallo que trajo alivio a una parte de la hinchada roja. En un principio, el “Poderoso de la Montaña” había recibido una dura sanción: seis fechas de suspensión parcial de su plaza y una multa de once salarios mínimos mensuales legales vigentes (equivalentes a $15.658.500), por distintas infracciones cometidas en el partido de vuelta del duelo definitivo.