Prográmese: las semifinales del Abierto de Australia prometen muchas emociones este jueves y viernes

Jannik Sinner, número dos del mundo y vigente campeón del Abierto de Australia, se clasificó para las semifinales del primer Grand Slam de la temporada, en la que se enfrentará a Novak Djokovic.
Aspirante a una tercera corona consecutiva en Melbourne, Sinner superó al estadounidense Ben Shelton, número siete del mundo, con parciales de por 6-3, 6-4 y 6-4 para clasificarse a su sexta semifinal consecutiva de Grand Slam.
Djokovic, por su parte, tuvo suerte de pasar a semifinales, ya que perdía por dos sets a cero contra Lorenzo Musetti, pero el italiano tuvo que retirarse al inicio del tercer set tras sufrir una lesión en la pierna derecha.