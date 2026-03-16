Productor peruano de Lechesán y Algarra cierra operación láctea en Colombia y despide 150 trabajadores

El Grupo Gloria anunció la suspensión definitiva de su operación de lácteos en Colombia, poniendo fin a una presencia de 14 años en el mercado nacional. La decisión implica el apagado de la planta ubicada en Cogua, Cundinamarca, y marca el cierre de la producción de marcas tradicionales como Algarra y Lechesán.

Con esta determinación, la multinacional peruana deja de producir lácteos en el país, lo que supone un cambio significativo en su operación local. La compañía ya detuvo el funcionamiento de los equipos y calderas de producción en la planta de Cogua, ubicada en la vía hacia Zipaquirá, según información del diario Halcones y Palomas.

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Además, se dio por terminada la maquila de productos como yogures, cremas y leches que la empresa realizaba para las cadenas de supermercados D1 y Ara.

Según el holding, la medida obedece a que, a partir de ahora, su operación en ese país se enfocará en la categoría de bebidas, segmento en el que ve oportunidades para fortalecer su presencia en el mercado y consolidar su plataforma de alimentos en los países donde tiene operaciones.