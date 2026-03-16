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Productor peruano de Lechesán y Algarra cierra operación láctea en Colombia y despide 150 trabajadores

La multinacional peruana cerró su planta en Cogua y despidió a 150 trabajadores tras 14 años en el país, luego de sanción de US$2,2 millones.

  • Planta de producción de lácteos en Cogua, Cundinamarca, donde el Grupo Gloria apagó sus equipos y calderas tras anunciar el cierre definitivo de la operación. FOTO GRUPO GLORIA
    Planta de producción de lácteos en Cogua, Cundinamarca, donde el Grupo Gloria apagó sus equipos y calderas tras anunciar el cierre definitivo de la operación. FOTO GRUPO GLORIA
  • Trabajadores de la operación láctea de Gloria en Colombia fueron citados a una supuesta capacitación antes de ser notificados del fin de sus contratos laborales.FOTO TOMADA DE X (@IVANSERRANOAL).
    Trabajadores de la operación láctea de Gloria en Colombia fueron citados a una supuesta capacitación antes de ser notificados del fin de sus contratos laborales.FOTO TOMADA DE X (@IVANSERRANOAL).
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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El Grupo Gloria anunció la suspensión definitiva de su operación de lácteos en Colombia, poniendo fin a una presencia de 14 años en el mercado nacional. La decisión implica el apagado de la planta ubicada en Cogua, Cundinamarca, y marca el cierre de la producción de marcas tradicionales como Algarra y Lechesán.

Con esta determinación, la multinacional peruana deja de producir lácteos en el país, lo que supone un cambio significativo en su operación local. La compañía ya detuvo el funcionamiento de los equipos y calderas de producción en la planta de Cogua, ubicada en la vía hacia Zipaquirá, según información del diario Halcones y Palomas.

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Además, se dio por terminada la maquila de productos como yogures, cremas y leches que la empresa realizaba para las cadenas de supermercados D1 y Ara.

Según el holding, la medida obedece a que, a partir de ahora, su operación en ese país se enfocará en la categoría de bebidas, segmento en el que ve oportunidades para fortalecer su presencia en el mercado y consolidar su plataforma de alimentos en los países donde tiene operaciones.

¿Cuántos trabajadores resultaron afectados?

El cierre deja un saldo de 150 trabajadores despedidos, según fuentes de Halcones y Palomas. Según denuncias del sindicato Sinaltrainbec, los empleados fueron convocados a una supuesta capacitación en seguridad industrial.

De acuerdo con la organización sindical, fue en ese momento cuando los trabajadores fueron notificados del fin de sus contratos laborales.

Los despidos afectan a empleados de las sedes ubicadas en Cogua, Bucaramanga, Valledupar y Barranquilla, lo que amplía el impacto de la decisión más allá de la planta principal.

Representantes de los trabajadores señalaron que muchos de ellos se declararon sorprendidos cuando este sábado intentaron ingresar a la planta de Cogua y no pudieron hacerlo.

¿Qué relación tiene el cierre con la sanción de la SIC?

Algunas teorías apuntan a que la decisión se remonta a febrero de 2025, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia sancionó a la filial local, Gloria Colombia S.A.S..

Trabajadores de la operación láctea de Gloria en Colombia fueron citados a una supuesta capacitación antes de ser notificados del fin de sus contratos laborales.FOTO TOMADA DE X (@IVANSERRANOAL).
Trabajadores de la operación láctea de Gloria en Colombia fueron citados a una supuesta capacitación antes de ser notificados del fin de sus contratos laborales.FOTO TOMADA DE X (@IVANSERRANOAL).

La autoridad impuso una multa cercana a US$2,2 millones por lo que calificó como “actos de engaño”. Según la investigación, la empresa comercializaba como leche entera higienizada (UAT) un producto que contenía lactosuero.

La sanción generó cuestionamientos sobre la comercialización del producto y representó uno de los episodios regulatorios más relevantes que enfrentó la compañía en el mercado colombiano.

Adicional, Freddy García, presidente de Sinaltrainbec sede Cogua, sostuvo en entrevista con Blu Radio que la empresa canceló su producción de leche porque las ventas no estaban dando la rentabilidad esperada, además de que hubo malos manejos administrativos en el pasado.

¿Qué operaciones continúan en Colombia?

A pesar del cierre de la operación de lácteos, la empresa mantendrá activa otra línea de negocio en el país. Según la información disponible, continuará la producción normal de jugos en la planta ubicada en Simijaca, en el departamento de Boyacá.

Esto significa que, aunque la compañía detiene su actividad en el segmento lácteo, no abandona completamente su presencia industrial en Colombia.

Entérese: Falla eléctrica apaga unidades en Refinería de Cartagena, ¿qué sucede?

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