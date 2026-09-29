La Premier League declaró culpable al Manchester City por infracciones financieras, ¿descenderá?

El Manchester City fue declarado “culpable” de “graves” infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018 por la Premier League, anunció la organizadora del campeonato inglés este martes.
El club inglés anunció de manera inmediata que recurrirá las conclusiones de la investigación, al considerarse “inocente” de las “acusaciones” que se le imputan.
Entre estas acusaciones está la de que el City habría firmado contratos ficticios con varios socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos del club, ocultando el verdadero estado de sus finanzas y evitando infringir los límites de gasto de la Premier League y la UEFA.
Una comisión independiente también declaró al club culpable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación en la investigación.
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Para el presidente de la Premier League, Richard Masters, citado en el comunicado, quedó demostrado que “el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década”.
“Ahora que tenemos la decisión de la comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del procedimiento, para aportar certidumbre a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados”, añadió.