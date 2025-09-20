x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así les fue a Flor Denis Ruiz y Valeria Ocampo en la final de jabalina del Mundial de atletismo en Tokio

Flor Denis Ruiz fue sexta y Valeria Barrios undécima en la final de jabalina del Mundial de Tokio. Aunque no hubo podio, su desempeño ratifica el nivel del atletismo colombiano y abre ilusión rumbo a París 2028. Conozca además la hazaña histórica de Ecuador.

  • Flor Denis Ruiz completó su cuarto Mundial en Tokio. FOTO COC
    Flor Denis Ruiz completó su cuarto Mundial en Tokio. FOTO COC
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 8 horas
bookmark

Colombia contó con dos representantes en la final del lanzamiento de jabalina en el Mundial de atletismo de Tokio, donde el oro se lo llevó, de manera inesperada, otra sudamericana, la ecuatoriana Juleisy Angulo.

Lea: Flor Denis Ruiz y Valentina Barrios, las colombianas a la final del lanzamiento de jabalina en Tokio

La vallecaucana Flor Denis Ruiz, que hace dos años fue subcampeona mundial en Budapest, terminó esta vez en la sexta posición con un registro de 62,32 metros.

Por su parte, su compatriota Valeria Barrios, en plena etapa de consolidación internacional, ocupó el undécimo lugar con 59,14 metros. Cabe recordar que Barrios fue medallista de plata en el Mundial sub-20 de Cali en 2022. Más allá de no estar en el podio, la presencia de dos representantes nacionales en la última instancia del certamen genera ilusión de cara a futuras competencias.

La sorpresa la dio Ecuador con Angulo, protagonista de una gesta tan inesperada como histórica. La atleta de 24 años lanzó la jabalina a 65,12 metros en su segundo intento, registro que se convirtió en récord nacional y le aseguró la medalla de oro frente a favoritas de mayor recorrido. El podio lo completaron la letona Anete Sietina (64,64 m) con la plata y la australiana Mackenzie Little (63,58 m) con el bronce.

Angulo, de 24 años, no entraba de entrada en los pronósticos, tras llegar a la capital japonesa apenas como la decimocuarta que más lejos había llegado esta temporada y apenas la 31ª del ranking, como reseñó la agencia AFP. En este Mundial, Ecuador ya había celebrado el bronce de Paula Torres en los 35 kilómetros marcha.

Además: Bronce de Natalia Linares en Tokio, es la décima medalla Mundial en la historia del atletismo nacional

¿Quién ganó la final de jabalina en el Mundial de Tokio 2025?
La ecuatoriana Juleisy Angulo sorprendió con un lanzamiento de 65,12 metros y se quedó con el oro, logrando además récord nacional.
¿Cuál fue la posición de Flor Denis Ruiz en Tokio?
La atleta vallecaucana terminó en la sexta posición con un registro de 62,32 metros, tras haber sido subcampeona mundial en Budapest 2023.
¿Qué logró Valeria Barrios en el Mundial de atletismo?
La joven lanzadora ocupó el undécimo lugar con 59,14 metros, consolidándose como una de las promesas del atletismo colombiano.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida