Con el piloto Carlos Sainz como embajador, la Fórmula Uno inauguró el circuito de Madrid

Madrid inauguró oficialmente este martes el circuito de Fórmula 1 denominado “Madring”, que albergará su primer Gran Premio en menos de tres meses, del 11 al 13 de septiembre. El trazado semiurbano de 5,4 kilómetros se compone de una parte que serpentea alrededor de los edificios de Ifema, el recinto ferial situado en el término municipal de Madrid, y de otra, permanente, de 2,2 kilómetros, ubicada en la localidad vecina de Valdebebas, no lejos de la ciudad deportiva del Real Madrid. El trazado se perfila espectacular, sobre todo gracias a una impresionante curva peraltada de 550 metros de longitud, llamada “la Monumental”, con una inclinación de 24 grados, el máximo permitido por la Federación Internacional del Automóvil. Aunque el grueso de la obra está terminada, las gradas temporales que acogerán hasta 98.000 espectadores y las zonas premium previstas para 20.000 personas aún no se han instalado, al igual que la mayoría de las vallas que aseguran el trazado. Conozca: Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari, tras dos años de sequía: lo hizo en el GP de Barcelona

Este martes, muchas máquinas de obra seguían trabajando, en particular para construir la mayor zona de aficionados del calendario, cerca de “la Monumental”. Madrid será la única capital europea en acoger un Gran Premio y el circuito estará ubicado a pocos minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad, y conectado con las redes de metro y trenes de cercanías. Los organizadores estiman que más del 80 % de los espectadores utilizarán el transporte público para llegar al recorrido y así reducir la huella de carbono de la carrera. La capital española recuperará la Fórmula 1 tras 45 años de ausencia, con un último Gran Premio disputado en 1981 en el circuito del Jarama, a unos treinta kilómetros al norte de la ciudad. El Madring acogerá el Gran Premio de España al menos durante las próximas diez temporadas, tras haber firmado un contrato de larga duración con la F1. Entérese: Circuito Pony Malta, la nueva apuesta que traerá lo mejor del automovilismo con el duelo de los Montoya en Barranquilla

Carlos Sainz, el gran embajador

El piloto español Carlos Sainz estuvo presente en la inauguración del circuito Mandrig como cara del automovilismo español. El madrileño que compite en Fórmula Uno con la escudería Williams se mostró feliz por correr en su ciudad. Estuvo acompañado del organizador del evento y exmanager de Fernando Alonso, Luis García Abad. “Probablemente necesite un simulador para darles sensaciones y detalles exactos de cómo se sentirá, pero ya puedo decirles que se ve impresionante, porque entraremos en esa curva a una velocidad muy alta, alrededor de 280 km/h”, dijo Sainz. “Tengo la sensación de que la curva será a fondo y creará una oportunidad de adelantamiento en la siguiente curva cerrada a la izquierda. El peralte permitirá posicionar el coche más arriba o más abajo si se quiere tener aire limpio, pero si se mantiene pegado al asfalto, se generará bastante rebufo”, afirmó Carlos Sainz. El hijo de “El Matador” Sainz tendrá una tribuna con su nombre en el circuito como agradecimiento por su gestión para Madring, el cual se estrenará en septiembre de este año, reemplazando a Barcelona. Continúe leyendo: Toyota recupera su reinado en las 24 Horas de Le Mans

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