Toyota recupera su reinado en las 24 Horas de Le Mans

El Toyota Nº7 fue el coche ganador este domingo de la mítica cita de automovilismo de resistencia de las 24 Horas de Le Mans, por delante de un BMW y de otro Toyota, en un emocionante final que devolvió el reinado de la prueba a la marca japonesa.
El trío de pilotos triunfador en el circuito de La Sarthe está compuesto por el británico Mike Conway, el japonés Kamui Kobayashi y el neerlandés Nyck de Vries.
Su Hypercar japonés superó en 10 segundos al BMW Nº20 del neerlandés Robin Frijns, el alemán Rene Rast y el sudafricano Sheldon van der Linde, en la tercera etapa del Mundial de Automovilismo de Resistencia (WEC).