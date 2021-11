El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, dijo que volvería a llamar a James Rodríguez cuando este estuviera jugando, y hoy en Qatar el volante ha cumplido con esa exigencia. De ahí que su llamado fuera predecible.

Cabe apuntar que el creativo colombiano llega con una contusión en la décima costilla. Sin embargo, el Al-Rayyan aseguró que su incapacidad sería de cinco días, por lo que estaría en plenas condiciones para el duelo del próximo jueves ante Brasil. La incógnita que el técnico Rueda debe resolver es sí será o no titular.

Para Carlos “Pibe” Valderrama debe serlo, porque si el entrenador lo llamó es para ponerlo y “si no, no lo hubiera convocado”. Valderrama aclaró que no es porque tenga que ser titular por obligación, sino...