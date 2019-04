Hay un españolete que le habla a don Tulio: “Pecoso” Castro

El ya exentrenador del América de Cali Fernando “Pecoso” Castro, afirmó estar tranquilo tras su salida del elenco escarlata y negó haber tenido problemas con algún jugador.

“Yo me voy tranquilo. No tuve ni el más mínimo llamado de atención a un jugador por indisciplina, por llegar tarde. No tengo queja para nada, de ningún jugador. Hace años no trabajaba con gente tan seria como los muchachos del América”, aseguró el manizaleño en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

El estratega agregó que “coincidencialmente no se dieron los resultados, entonces respeto la decisión de los directivos. Me mató el arquero. Salió Bejarano y perdimos tres partidos, pero dejamos el equipo quinto”.

El “Pecoso” justificó la mala racha del equipo rojo, que ya completa cuatro partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas en la Liga, en que “el América tiene una nómina corta, pero somos quintos. En la reunión les pregunté si el motivo eran los malos resultados o tenían otra queja. Ellos no tienen queja de nada”.

Castro aseveró que “hay mucha gente que le habla a don Tulio (máximo accionista del América), un españolete que le habla siempre, entonces quién sabe qué técnico traigan ahorita. Él tiene que traer un técnico y dejarlo trabajar, porque en año y medio ha tenido tres técnicos”.

El exentrenador del ‘Diablo’ explicó que sus “picantes” declaraciones del domingo, donde aseguró que a los jugadores del América les faltaba sangre y actitud para jugar, fueron “porque se llenó la olla, pero yo no había tenido ningún llamado de atención a los jugadores”.

Castro lamentó la lesión de Carlos Bejarano, arquero titular de América que ha sido reemplazado por Arled Cadavid, que no ha rendido como se esperaba. “Con eso perdimos fuerza en el arco. Igual, no tengo queja de que los jugadores no se entrenaran bien, de que yo tuviera que llamarle la atención a alguno. Lo único que le voy a decir a los jugadores es que gracias”.

Por su parte, Juan Carlos Conde, preparador físico y asistente técnico de “Pecoso” en América, manifestó estar “triste por la decisión que tomó el comité ejecutivo del club. Nos vamos con la satisfacción de que conformamos un buen equipo. Potenciamos jugadores de divisiones menores y dejamos bien el equipo faltando cinco fechas. Les deseo a los jugadores éxitos en lo que se les viene”.