Álvaro Montero deberá presentar descargos por supuesto dopaje

El arquero del Deportes Tolima, el guajiro Álvaro Montero, deberá presentar descargos ante la Federación Colombiana de Fútbol por un supuesto caso de dopaje.

La noticia se conoció este lunes en medios de comunicación, luego de filtrarse un documento de Coldeportes en el que hace la acusación.

Montero, de 23 años, quien fue convocado por primera vez a la Selección Colombia de mayores para los amistosos que disputó ante Estados Unidos y Costa Rica, a finales de septiembre de 2018, es acusado de consumo de isometepteno, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El resultado adverso se presentó tras la prueba que se le practicó al jugador el 21 de noviembre del años pasado en el partido DIM 2-Tolima 2, por las semifinales de la Liga Águila.

El reporte, proveniente del laboratorio de Salt Lake City, tendría fecha del 11 de febrero de 2019.

Según saludemia.com, el isometepteno “es una amina simpaticomimética de efecto vasoconstrictor que se utiliza en combinación con otros fármacos para tratar la migraña”. Es decir, es un compuesto que aparece en medicamentos para el dolor.

La investigación al arquero, que no tiene antecedentes de este tipo, continuará su rumbo. En caso de una confirmación, se sometería un sanción que podría afectar su carrera deportiva.

EL COLOMBIANO se contactó con Coldeportes para conocer la veracidad del documento, pero la encargada del tema Paola Cárdenas nos remitió a la oficina de Comunicaciones, donde dijeron: “En procura de no violar el debido proceso, no hay pronunciamiento”.

Ricardo Salazar, gerente deportivo del Tolima, dijo no tener información sobre el tema, pues estaba de regreso de Manizales donde jugaron con Once Caldas. “El presidente del club debe estar al frente de la situación. Si se está comentando tanto de eso, deben ser que existe la notificación, pero no tengo certeza”, anotó.

Te explico: