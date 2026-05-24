Tottenham se salvó del descenso y el campeón del mundo quedó fuera de Champions: así cerró la Premier

El Tottenham pudo salvarse en la 38ª y última jornada de la Premier League, lo que condenó al descenso a su vecino West Ham, este domingo, el Chelsea vio escaparse la posibilidad de jugar en los torneos de clubes UEFA del próximo curso.
Fue un último día de la liga inglesa lleno de emociones contrapuestas para los equipos londinenses, mientras otro club de la ciudad, el Arsenal, recibía su ansiado trofeo de campeón después de ganar 2-1 en casa de un Crystal Palace que parecía solo pensar en la final de Conference League que jugará contra el Rayo español el miércoles.
Con el colista Wolverhampton y el Burnley ya condenados, una plaza de descenso se decidía en esta última jornada, entre Tottenham y West Ham, con una situación mucho más favorable de entrada para los primeros.