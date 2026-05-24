“No se confíen de Cepeda”: el mensaje de Álvaro Uribe al ELN, disidencias y Clan del Golfo, ¿a qué hace referencia?

A una semana de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez le lanzó un mensaje a los grupos armados ilegales haciendo alusión al aspirante por el Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Aquí en Segovia, un mensaje al ELN, a la Farc, a las autodefensas gaitanistas, al Clan del Golfo. No se confíen de Cepeda”, expresó el líder del Centro Democrático. “Apenas sienta un apretón de Estados Unidos, los entrega”, recalcó el exmandatario.

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Para el expresidente, una presión por parte de Donald Trump haría que uno de los defensores de los diálogos con los grupos al margen de la ley entregue a los principales cabecillas de estas organizaciones, a quienes se les ha levantado órdenes de captura por ser considerados gestores de paz. “Ellos saben de la traición, como en Cuba y en Venezuela”, completó su llamado el ex jefe de Estado.