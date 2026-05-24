Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“No se confíen de Cepeda”: el mensaje de Álvaro Uribe al ELN, disidencias y Clan del Golfo, ¿a qué hace referencia?

El expresidente le lanzó un curioso mensaje a los grupos armados ilegales referente a Iván Cepeda, uno de los defensores de la política de la paz total.

  • Álvaro Uribe advierte a grupos armados ilegales sobre Iván Cepeda. Fotos: Juan Antonio Sánchez y Getty Images
    Álvaro Uribe advierte a grupos armados ilegales sobre Iván Cepeda. Fotos: Juan Antonio Sánchez y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 34 minutos
bookmark

A una semana de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez le lanzó un mensaje a los grupos armados ilegales haciendo alusión al aspirante por el Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Aquí en Segovia, un mensaje al ELN, a la Farc, a las autodefensas gaitanistas, al Clan del Golfo. No se confíen de Cepeda”, expresó el líder del Centro Democrático. “Apenas sienta un apretón de Estados Unidos, los entrega”, recalcó el exmandatario.

Lea también | “De mí no esperen declaraciones contra la paz”: la respuesta de Iván Cepeda al parrandón en la cárcel de Itagüí

Para el expresidente, una presión por parte de Donald Trump haría que uno de los defensores de los diálogos con los grupos al margen de la ley entregue a los principales cabecillas de estas organizaciones, a quienes se les ha levantado órdenes de captura por ser considerados gestores de paz. “Ellos saben de la traición, como en Cuba y en Venezuela”, completó su llamado el ex jefe de Estado.

Este señalamiento se da en medio de una contienda electoral donde candidatos como Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López han anunciado que en caso de llegar al poder, acabarán con la política de paz total.

Sin embargo, el senador y candidato por el petrismo, Iván Cepeda, en un discurso de un “deber constitucional”, ha mencionado la intención de continuar con las conversaciones con grupos como el ELN, Clan del Golfo y algunas bandas criminales.

Para el senador, estos diálogos no deben ser eternos y se deben enfocar en obtener resultados concretos para frenar la violencia. Sobre las disidencias, sólo ha manifestado que hará cumplir el acuerdo de paz firmado en 2016.

Gracias a la política de paz total, la cual ha sido bandera del presidente Gustavo Petro en su administración y de quien uno de sus principales promotores es Iván Cepeda, estructuras criminales se han fortalecido, obteniendo algunos beneficios por parte de la justicia.

Según reportes de la Fiscalía General de la Nación, en la administración Petro se han suspendido órdenes de captura contra 205 voceros o representantes de distintos grupos armados, como parte de esos procesos de negociación.

Siga leyendo | Gobierno Petro frenó la captura de más de 200 criminales: 81 siguen con beneficios de la “paz total”

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos