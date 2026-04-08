Además de Luis Díaz, estos colombianos también saben lo que es marcarle al Real Madrid

Marcarle al Real Madrid no es tarea sencilla. A lo largo de los años, el club español ha sido sinónimo de exigencia, jerarquía y dominio en el fútbol mundial. Sin embargo, varios futbolistas colombianos han logrado vulnerar su arco en distintas competiciones, dejando registros que vale la pena repasar por su importancia y contexto.
Uno de los nombres más destacados en esta lista es el de Radamel Falcao García. El delantero samario fue protagonista en clásicos madrileños con el Atlético de Madrid. El 11 de abril de 2012 anotó en la derrota 1-4 ante el Real Madrid por LaLiga, y un año más tarde, el 17 de mayo de 2013, volvió a marcar en la histórica final de la Copa del Rey, donde su equipo se impuso 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, logrando un título memorable.