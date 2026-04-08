Además de Luis Díaz, estos colombianos también saben lo que es marcarle al Real Madrid

Marcarle al Real Madrid no es tarea sencilla. A lo largo de los años, el club español ha sido sinónimo de exigencia, jerarquía y dominio en el fútbol mundial. Sin embargo, varios futbolistas colombianos han logrado vulnerar su arco en distintas competiciones, dejando registros que vale la pena repasar por su importancia y contexto. Uno de los nombres más destacados en esta lista es el de Radamel Falcao García. El delantero samario fue protagonista en clásicos madrileños con el Atlético de Madrid. El 11 de abril de 2012 anotó en la derrota 1-4 ante el Real Madrid por LaLiga, y un año más tarde, el 17 de mayo de 2013, volvió a marcar en la histórica final de la Copa del Rey, donde su equipo se impuso 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, logrando un título memorable.

Otro atacante que supo destacarse fue Carlos Bacca. El 2 de mayo de 2015, con el Sevilla, firmó un doblete en la derrota 3-2 frente al conjunto blanco en LaLiga, mostrando su capacidad goleadora ante rivales de élite. Años después, el 13 de diciembre de 2020, volvió a marcarle al Madrid, esta vez con el Villarreal, en un empate 1-1. También aparece en el registro Humberto Osorio Botello, quien durante su paso por el Valladolid logró convertirle al equipo merengue en la temporada 2013, sumándose a la lista de compatriotas que han celebrado ante este rival. En la misma línea, Roger Martínez dejó su huella el 26 de febrero de 2017, cuando anotó en la victoria 3-2 del Villarreal sobre el Real Madrid en LaLiga. El talento colombiano también se hizo presente con Juan Camilo Hernández, quien el 31 de marzo de 2019 marcó en la ajustada derrota 3-2 del Huesca ante el conjunto blanco, en un partido vibrante por la liga española.

En el escenario internacional, específicamente en la Champions League, tres colombianos han conseguido este logro. James Rodríguez lo hizo el 1 de mayo de 2018, cuando defendía los colores del Bayern Múnich y anotó en el empate 2-2 frente al Real Madrid en semifinales del torneo europeo. A este selecto grupo se sumó Luis Fernando Muriel, quien enfrentó al conjunto español con el Atalanta en 2021, y el más reciente fue el de Luis Díaz en Champions con el Bayern Múnich.