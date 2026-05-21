Según encuesta CB Global, habría empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en primera vuelta

A casi una semana de que los colombianos salgan a las urnas, la firma CB Global Data, que mensualmente sondea la favorabilidad de los presidentes latinoamericanos, realizó un estudio sobre la intención de voto de cara a las elecciones en Colombia.

De acuerdo con la consultora internacional, hay una apretada contienda en primera vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Este sondeo arrojó como líder al aspirante del Pacto Histórico con 36,8% sobre el candidato avalado por firmas, quien obtendría un 35,3 % de los votos.

Lea también | Encuesta Guarumo: Cepeda lidera con 37,1 %; siguen Abelardo con 27,5 % y Paloma con 21,7 %, ¿y en segunda vuelta?

En un tercer lugar aparece la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 17 % y cierra la lista Sergio Fajardo de Dignidad y Compromiso con un 5,7 %. El voto en blanco tendría un 2,6 % de los sufragios y un 1,6 % respondió no saber por quién votar.