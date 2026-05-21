Neymar sufrió lesión y preocupa a Brasil de cara al Mundial

Después del júbilo que se presenció en Brasil ante la convocatoria de Neymar al Mundial de 2026, el astro de ese país preocupa por una nueva lesión. ¿Llegará en óptimas condiciones a la cita en Norteamérica?

Sin Neymar, el Santos dejó escapar el miércoles en la noche un partido que tenía en sus manos en la Copa Sudamericana y empató 2-2 con San Lorenzo de Almagro, que comanda el Grupo D a falta de una jornada.

Con el empate, el viejo equipo de Pelé queda sin opciones de clasificar directamente a los octavos de final del torneo como líder de la llave, pero aún aspira al segundo puesto y, con ello, acceder a una eliminatoria contra un rival repescado de la Copa Libertadores para buscar su boleto.

San Lorenzo encabeza el grupo con siete puntos, seguido por el Deportivo Cuenca ecuatoriano, con seis, y el Recoleta paraguayo, con cinco. El Santos, que no ha podido ganar, es colista con cuatro unidades.

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Neymar estuvo en las tribunas, reservado por un golpe en la pantorrilla derecha sufrido el fin de semana en el Brasileirão, lo cual preocupa a la afición de ese país.

Antes del partido, el Santos había proyectado un video en honor a Neymar en las pantallas del estadio.

“Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana, cuando se integrará a la selección”, explicó el profesional”, señaló Rodrigo Zogaib, el médico de Santos.

Máximo anotador histórico de la selección de Brasil, con 79 goles, el astro de 34 años entró en el listado de 26 jugadores del entrenador italiano Carlo Ancelotti para el Mundial de Norteamérica 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

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