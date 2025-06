¿Cuáles son los retos que enfrentará Alberto Gamero como “director de orquesta” del Deportivo Cali?

No solo de resultados. Aunque el Cali no queda campeón desde el segundo semestre de 2021, cuando Teófilo Gutiérrez hizo famosa la salsa Jardín Primaveral del Conjunto Chaney, el problema más grave que tiene no es deportivo. O quizás sí, porque la quiebra financiera que vive desde hace años ha llevado a influido en lo deportivo. Al no poder contar con buenas plantillas –aunque ha tenido buenos jugadores–, los caleños estuvieron cerca de los puestos de descenso en 2024.