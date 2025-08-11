“Pelearemos para estar en las finales”, Alejandro Restrepo, DT del DIM, tras triunfo ante Llaneros

A Alejandro Restrepo se le ve con un mejor semblante tras la mejoría que viene mostrando Independiente Medellín en el fútbol profesional colombiano, en el que viene de ser subcampeón del torneo del primer semestre.

Su equipo se impuso 1-0 como visitante el pasado domingo ante Llaneros con anotación de Ménder García en juego correspondiente a la sexta fecha de la Liga, en la que ahora es quinto con 10 puntos, mientras que en la tabla de reclasificación es segundo y, de momento, clasificado a la Copa Libertadores de 2026.

“Fue una victoria muy importante para nosotros, muy trabajada. Considero que le ganamos a uno de los equipos que mejor juega en este momento en el fútbol colombiano, ni fue fácil para nosotros”, comentó Restrepo en rueda de prensa.

“Fuimos estratégicos y tácticos. Valoro el esfuerzo que hizo el equipo. Son tres puntos importantes para seguir en la parte alta de la tabla del Finalización y también estar cerca del primer lugar de la reclasificación”.

Restrepo aplaudió la labor de sus pupilos y equipo de trabajo, al recordar que llevan 25 días sin parar, entre partidos, pero enfatizando que tiene un elenco para volver a luchar por el título.

“Trabajaremos para mejorar... Pelearemos por estar en las finales y ganar un título que es lo que merece esta hinchada”.

En su siguiente desafío, el equipo rojo visitará a Pasto, el próximo lunes a partir de las 7:30 p.m.