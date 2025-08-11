India ordenó la captura de miles de perros callejeros: el grave problema de salud pública que afecta a la ciudad de Delhi

La Corte Suprema india ordenó la captura de decenas de miles de perros callejeros en la capital del país tras un aumento de las mordeduras.

Al menos 60.000 perros callejeros viven en las calles de Delhi, según un censo de 2012, el dato más reciente disponible.

La corte pidió a las autoridades de la ciudad que creen refugios para alrededor de 5.000 perros en un plazo de ocho semanas y que mantengan registros diarios de los animales capturados.

“Lo importante, y sin lo cual todo el esfuerzo sería inútil, es que no se debe liberar a ningún perro callejero”, indicó el tribunal.

La decisión se aplica a Delhi y sus suburbios, que albergan a unos 30 millones de personas.

India alberga millones de perros callejeros y los ataques mortales son frecuentes, especialmente a niños y ancianos.