Poderoso triunfo del DIM en Villavicencio, con tanto de Ménder García

El Independiente Medellín logró un importante triunfo como visitante ante Llaneros, con un gol de Ménder García de media distancia a los 83 minutos. Este tanto fue el premio a la constancia y el buen trabajo del equipo antioqueño en Villavicencio.

En un duelo inédito para el Poderoso, los dirigidos por Alejandro Restrepo jugaron un compromiso muy inteligente y bien disputado. El primer tiempo fue discreto, con una buena defensa y una única opción clara de gol por parte de Ménder, cuyo remate de cabeza llegó suave a las manos del arquero Miguel Ortega. En esa primera mitad, el arquero Éder Chaux respondió cuando fue exigido y, con la tranquilidad de mantener el arco en cero, los visitantes se fueron al descanso.

Para la segunda parte, el técnico Restrepo realizó cambios, refrescando la zona ofensiva y dándole más volumen al ataque con hombres como Luis Sandoval, Léider Berrío y Jader Valencia, quienes se complementaron bien con Baldomero Perlaza y Ménder. Y fue precisamente este último quien sorprendió a los 84 minutos con un tanto de media distancia para abrir el marcador y hacer crecer la ilusión de la victoria.

Posteriormente, los visitantes tuvieron una oportunidad de oro para aumentar la ventaja por intermedio de Baldomero Perlaza, quien a los cuatro minutos de reposición llegó con peligro sobre el arco de Ortega, pero su acción no concluyó en el fondo de la red como pretendía el jugador.