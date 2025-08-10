x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Poderoso triunfo del DIM en Villavicencio, con tanto de Ménder García

Los cambios en el segundo tiempo le dieron más volumen de ataque al cuadro rojo.

  • Con tanto de Ménder García, el DIM venció a LLaneros en el Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Con tanto de Ménder García, el DIM venció a LLaneros en el Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
10 de agosto de 2025
bookmark

El Independiente Medellín logró un importante triunfo como visitante ante Llaneros, con un gol de Ménder García de media distancia a los 83 minutos. Este tanto fue el premio a la constancia y el buen trabajo del equipo antioqueño en Villavicencio.

En un duelo inédito para el Poderoso, los dirigidos por Alejandro Restrepo jugaron un compromiso muy inteligente y bien disputado. El primer tiempo fue discreto, con una buena defensa y una única opción clara de gol por parte de Ménder, cuyo remate de cabeza llegó suave a las manos del arquero Miguel Ortega. En esa primera mitad, el arquero Éder Chaux respondió cuando fue exigido y, con la tranquilidad de mantener el arco en cero, los visitantes se fueron al descanso.

Para la segunda parte, el técnico Restrepo realizó cambios, refrescando la zona ofensiva y dándole más volumen al ataque con hombres como Luis Sandoval, Léider Berrío y Jader Valencia, quienes se complementaron bien con Baldomero Perlaza y Ménder. Y fue precisamente este último quien sorprendió a los 84 minutos con un tanto de media distancia para abrir el marcador y hacer crecer la ilusión de la victoria.

Posteriormente, los visitantes tuvieron una oportunidad de oro para aumentar la ventaja por intermedio de Baldomero Perlaza, quien a los cuatro minutos de reposición llegó con peligro sobre el arco de Ortega, pero su acción no concluyó en el fondo de la red como pretendía el jugador.

Ascenso en la tabla

Al final, el Poderoso logró un triunfo que lo deja nuevamente entre los ocho primeros al alcanzar once puntos, ajustando su segunda victoria como visitante en la Liga, ya que había vencido a Unión Magdalena en la cuarta fecha.

El Rojo, aunque no es tan arrollador como en el primer semestre, se está consolidando como un equipo efectivo, pues finaliza mejor sus jugadas, lo que le ha permitido sumar tres victorias consecutivas: dos por Liga y una por Copa BetPlay.

Este triunfo aumenta la confianza del grupo, que ahora debe regresar a Medellín para preparar otro duelo importante y difícil: la visita al Deportivo Pasto.

Hay que recordar que el DIM también solicitó a la Dimayor revisar la sanción impuesta sobre algunas tribunas, con el objetivo de buscar la reducción de la misma, de seis a tres fechas. El Poderoso será local en el Clásico Paisa ante Atlético Nacional, y por ello, realizó la petición a la Dimayor, con el objetivo de poder usar todas las tribunas del Atanasio Girardot en el duelo que tradicionalmente cuenta con las dos hinchadas.

Reviva acá el minuto a minuto

Liga Betplay

