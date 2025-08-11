MinDefensa confirmó la muerte de alias Zarco Aldinever, cabecilla señalado como sospechoso por el crimen de Miguel Uribe

El Ministerio de Defensa confirmó que alias Zarco Aldinever –cabecilla disidente de la Segunda Marquetalia y señalado articulador del magnicidio del senador Miguel Uribe– fue asesinado en Venezuela por la guerrilla del Eln.

“El Eln asesinó a José, el ‘Zarco Aldinever’”, apuntó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez en una rueda de prensa y afirmó que, aunque la Segunda Marquetalia es sospechosa por el asesinato del senador y precandidato presidencial, hay otras líneas de investigación que apuntan a otros actores armados.

“Lo que hicimos fue una validación a través de nuestros organismos de inteligencia de realizar la autenticidad de ese comunicado de estos criminales”, afirmó el ministro Sánchez.

Este 5 de agosto la Segunda Marquetalia difundió un comunicado en el que afirmaba que el cabecilla había muerto en medio de lo que, dijeron ellos, fue una emboscada del Eln en territorio de Venezuela. El Zarco, al parecer, se desplazaba a una reunión en la frontera colombo-venezolana cuando fue interceptado por el grupo armado enemigo.