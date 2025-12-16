DIM respalda a Restrepo antes de la final de la Copa y le extendió contrato, ¿hasta cuándo?

Se disipó una duda: la continuidad de Alejandro Restrepo como técnico del Medellín no dependerá del resultado de la final de la Copa BetPlay contra Atlético Nacional el miércoles. El entrenador antioqueño, que llegó al cuadro rojo el 7 de agosto del 2024 para reemplazar a Alfredo Arias, extendió su vínculo con El Poderoso hasta finales del 2027. Así lo informó el DIM en la noche del martes. Mientras los aficionados del cuadro rojo planeaban el banderazo de respaldo para los futbolistas afuera de las instalaciones del hotel Dann Carlton de Medellín, adentro, el entrenador Alejandro Restrepo posaba junto a Raúl Giraldo y Federico Spada, máximo accionista y director deportivo del Equipo del Pueblo, con la que ratificarían la extensión de su vínculo.

El mensaje fue claro: Medellín confía en el trabajo de Restrepo. Desde hace un tiempo en el equipo rojo vienen estructurando un nuevo proyecto deportivo. En él tienen el objetivo de conseguir títulos con el equipo profesional y, al mismo tiempo, formar futbolistas para venderlos en la cantera para venderlos al balompié internacional. La segunda parte se ha hecho de buena manera. En la primera hay deuda.

Sin embargo, en la interna de El Poderoso confían en que consolidar un proceso con un trabajo serio, como el que hace Alejandro Restrepo, que además vaya en sintonía con lo que hacen en las divisiones menores Sebastián Botero, Camilo Santos y Francisco Nájera, los llevará a cumplir ese objetivo en el corto plazo. Desde que llegó al Medellín, Restrepo ha llevado al equipo a dos finales. La primera fue la del Apertura del 2025. La segunda la de la Copa del mismo año. En la Liga cayeron contra Santa Fe. Al momento de escritura de esta nota no se había disputado la segunda. Sin embargo, los paisas han demostrado un muy buen rendimiento deportivo. La idea de juego del entrenador se ha consolidado en los futbolistas y, salvo algunos errores en defensa y unos más en ataque –falta de eficacia–, DIM juega un fútbol exquisito al que le falta un título para consolidarse. “Esta decisión responde al buen trabajo desarrollado, a la consolidación de una idea de juego clara, al fortalecimiento de los procesos formativos y competitivos, a los resultados que han permitido al club avanzar con identidad, orden y protagonismo en cada competencia. La institución ratifica así su pleno respaldo al proyecto deportivo, convencida de que la estabilidad, la planificación y la coherencia en el trabajo son pilares fundamentales para el crecimiento sostenido del club, tanto a nivel local como internacional”, dice el comunicado del DIM.

¿Cuántos partidos ha dirigido Alejandro Restrepo con el DIM?

El entrenador antioqueño es uno de los más destacados del fútbol colombiano. Tan grande es la consistencia que ha logrado con el cuadro rojo que se ha dicho es candidato a dirigir a la Selección Colombia cuando termine el proceso de Néstor Lorenzo al frente del cuadro nacional.