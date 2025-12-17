x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fifa anunció los millonarios premios para el Mundial 2026; Colombia ya se aseguró importante cifra

En la Copa del Mundo 2026 se romperá el récord de premiación entregada, aumentando en un 50 % el monto en comparación con Qatar-2022.

  • La Fifa oficializó los premios que entregará en Norteamérica 2026. FOTO: Juan Antonio Sánchez Ocampo
    La Fifa oficializó los premios que entregará en Norteamérica 2026. FOTO: Juan Antonio Sánchez Ocampo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de diciembre de 2025
bookmark

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) anunció la bolsa de premios que se le entregará a las diferentes selecciones participantes del Mundial de Norteamérica 2026. La cifra final supera a lo entregado en la última Copa del Mundo.

Así lo anunció el máximo ente internacional del fútbol desde Doha, Qatar, quien informó las cifras que habrá para los combinados nacionales en materia de incentivos por avanzar de etapa más un dinero que se les entregará por temas logísticos.

Lea también: ¿Boletas para el Mundial 2026 más caras que para los espectáculos del Super Bowl y las finales de la NBA?

Para Norteamérica 2026, la contribución será de 727 millones de dólares, de los cuales, 655 millones serán repartidos teniendo en cuenta la clasificación final en el torneo, siendo así un incremento del 50 % comparado a los 440 millones de dólares en Qatar 2022.

¿Cuánto se ganará el campeón del Mundial United 2026?

Quien levante el trofeo de campeón el próximo 19 de julio en Nueva York, Estados Unidos, se llevará a sus arcas 50 millones de dólares. El subcampeón se embolsillará 33 millones de dólares y quienes jueguen el tercer y cuarto puesto 29 millones y 27 millones de dólares, respectivamente.

Avanzar a cuartos de final dará como premio 19 millones de dólares y los octavos de final serán premiados con 15 millones de dólares. Los dieciseisavos de final, una ronda que se estrena en esta Copa del Mundo con el aumento de 32 a 48 participantes, será premiada con 11 millones de dólares.

¿Cuánto se aseguró la Selección Colombia por clasificar a Norteamérica-2026?

En la bolsa de premios, quienes ya aseguraron su lugar en la fase de grupos del Mundial se embolsillaron 9 millones de dólares como reconocimiento. Además de ese monto, la Fifa le entregará a las selecciones 1,5 millones de dólares para gastos logísticos. Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol ya se aseguró un total de 10,5 millones de dólares.

Siga leyendo: Atención: posible rival de Colombia quedaría por fuera del Mundial; ya hay demanda ante la Fifa

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida