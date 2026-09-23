Klopp vs. Xavi, el duelo que da inicio a la Nations League; ¿a qué hora y dónde ver Alemania vs. Países Bajos?

Arranca una nueva era en el fútbol de Alemania. El dueño del “Heavy Metal Fútbol” llegó al banquillo teutón después de muchos años de deseo popular por ver allí a Jürgen Klopp. El exentrenador del Liverpool, B. Dortmund y Mainz es uno de los hombres con más carisma del balompié global.

De la mano de Jürgen, las tres instituciones que dirigió resurgieron, prácticamente, de las cenizas. El Mainz logró con Klopp el tan anhelado ascenso a Bundesliga en 2004. Con el Borussia Dortmund ganó dos ligas apenas en 2011 y 2012, años claves para la institución que estuvo a punto de quebrar en 2009. Por último, el teutón guio al Liverpool a su primera Premier League en 30 años, la cual ganó en 2020, además de conseguir la Champions en el 2019.

Ese mismo proceso es lo que quiere la selección alemana, la cual fracasó en los tres últimos mundiales. Fiel a su estilo, Jürgen llegó pisando fuerte a la selección con varios cambios, como dejar afuera a la familia de las concentraciones o nada de cortes de cabello en el hotel. “Puede que se vuelva un poco salvaje, pero acepto eso; solo tiene que ser algo lleno de vida”, afirmó el técnico alemán.

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El esperado debut de Klopp será este jueves 24 de septiembre contra otro estratega que genera expectativa en la histórica selección de Países Bajos; ese es Xavi Hernández, quien, al igual que el entrenador de la Mannschaft, tendrá su primera experiencia como seleccionador nacional.

Si bien Xavi no es oriundo de Países Bajos (Holanda), su filosofía de juego es más que similar. El Barcelona, club donde Hernández es una absoluta leyenda, cambió su estilo para siempre por un neerlandés: Johan Cruyff.

“Mi sensación hoy es que llego a la universidad del fútbol”, afirmó Xavi el día de su presentación.

Dos estilos de juego distintos, pero igual de exitosos, se enfrentan en un duelo de dos selecciones históricas. El partido entre la Alemania de Klopp y los Países Bajos de Xavi será a la 1:45 p.m. con transmisión de ESPN y Disney+.

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