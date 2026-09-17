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Klopp sorprende en Alemania y convoca a 44 jugadores para la fecha Fifa: “quiero conocer al mayor número de jugadores”

El estratega alemán sorprendió y presentó una convocatoria con un amplio número de futbolistas para sus enfrentamientos en la Liga de Naciones.

  • Jürgen Klopp se estrenará en el banquillo de Alemania ante Países Bajos el 24 de septiembre. Foto: Getty Images
    Jürgen Klopp se estrenará en el banquillo de Alemania ante Países Bajos el 24 de septiembre. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El seleccionador alemán Jürgen Klopp sorprendió con su primera convocatoria al mando del combinado teutón y presentó una lista de 44 futbolistas para enfrentar sus partidos de la Liga de Naciones de la UEFA en la fecha Fifa.

Klopp llegó a dirigir la Mannschaft luego de la destitución de Julian Nagelsmann provocada por la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay. El extécnico de Liverpool y Borussia Dortmund firmó un contrato para estar al mando de los tetracampeones mundiales hasta finalizar la Copa del Mundo del 2030.

Tras estar 9 años en la Premier League y 11 años en la Bundesliga, el estratega se estrena en el fútbol de selecciones con el deseo de ver a una amplia lista de futbolistas. “Quiero conocer al mayor número posible de jugadores durante este periodo. He estado viajando y reuniéndome personalmente con muchos de ellos porque quería hacerme una idea de cómo son como futbolistas”, subrayó Klopp en la presentación de la convocatoria.

Sobre la lista, el seleccionador destacó que no estructuró un “equipo A” y un “equipo B”, sino dos planteles equilibrados en posiciones, experiencia y personalidades para competir por el triunfo en los cuatro duelos.

Lea también: Alemania anuncia con ilusión la llegada de Jürgen Klopp al banco de la selección con miras al Mundial 2030

Dentro de los 44 convocados hay 16 posibles debutantes, es decir, que han sido llamados pero no han tenido minutos con la Selección, y 11 futbolistas que nunca habían asistido a una citación con la selección mayor.

En ese grupo destaca el caso de Felix Keidel, del SV Elversberg, quien será el primer jugador en la historia de su club en ser convocado a la selección absoluta de Alemania. Vitaly Janelt, del Brentford, logró su primer llamado a la de mayores tras consagrarse campeón europeo Sub-21.

Asimismo, hay regresos como el de Karim Adeyemi, Ridle Baku, Serge Gnabry y el más sonado, Marc-André ter Stegen, quien fue ratificado como el arquero titular y eje de estabilidad para el arranque del proyecto.

Los 44 convocados por Klopp en Alemania

El técnico alemán dividió la lista de convocados en 2 grupos, siendo el primero quienes enfrentarán a Países Bajos el 24 de septiembre de 2026 en Ámsterdam y a Grecia el 27 de septiembre en Augsburgo.

Este grupo está conformado por 24 futbolistas y tiene en el arco a: Marc-André ter Stegen (Ajax), Finn Dahmen (Augsburgo) y Alexander Nübel (Besiktas).

Los defensas son: Hennes Behrens (Augsburgo), Yann-Aurel Bisseck (Inter de Milán), Nathaniel Brown (Bayern Múnich), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Philipp Treu (Friburgo) y Josha Vagnoman (Stuttgart).

En el mediocampo estarán: Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern Múnich), Lennart Karl (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford) y Anton Stach (Leeds United).

Como delanteros convocó a Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) y Kai Havertz (Arsenal).

Este es el grupo 1 de la convocatoria de Klopp. Foto: DFB
Este es el grupo 1 de la convocatoria de Klopp. Foto: DFB

El segundo grupo enfrentará a Serbia el 1 de octubre de 2026 en Múnich y a Grecia el 4 de octubre en Salónica y tendrá como guardianes del arco a: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburgo) y Jonas Urbig (Bayern Múnich).

Los defensores serán: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig) y Malick Thiaw (Newcastle).

El mediocampo estará a cargo de: Karim Adeyemi (FC Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern Múnich), Saïd El Mala (FC Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), Derry Scherhant (Friburgo) y Florian Wirtz (Liverpool).

El segundo grupo lo completan los atacantes Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) y Nick Woltemade (Juventus).

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Este es el grupo 2 de la convocatoria de Klopp. Foto: DFB
Este es el grupo 2 de la convocatoria de Klopp. Foto: DFB

“Soy nuevo en esto de entrenar a nivel internacional y estoy al tanto de la situación. Lo que no es nuevo para mí es armar un equipo. El objetivo siempre es ganar el próximo partido”, expresó el técnico en la rueda de prensa ante los medios alemanes.

Siga leyendo: James, Neymar, Messi y más figuras se despidieron de sus selecciones tras el Mundial 2026

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo debutará Jürgen Klopp como técnico de la selección de Alemania?
Jürgen Klopp debutará al frente de Alemania en septiembre de 2026. Su primer partido será contra Países Bajos el 24 de septiembre en Ámsterdam, seguido del duelo ante Grecia el 27 de septiembre en Augsburgo.
¿Por qué Jürgen Klopp convocó a 44 jugadores para Alemania?
Klopp explicó que quiere conocer al mayor número posible de futbolistas durante su primera etapa con la selección. Por eso dividió la convocatoria en dos planteles equilibrados, sin establecer un equipo A y otro B.
¿Qué jugadores regresaron a la selección alemana con Jürgen Klopp?
Entre los regresos destacan Karim Adeyemi, Ridle Baku, Serge Gnabry y Marc-André ter Stegen. Klopp ratificó a Ter Stegen como arquero titular y referente de estabilidad para el comienzo de su proyecto.
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