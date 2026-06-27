¿Qué le aporta Alexis Henríquez a Atlético Nacional como asistente técnico de Lucas González?

El primer hombre que levantó la Copa Libertadores del 2016, será el asistente de Lucas González en Atlético Nacional. El exdefensor samario Alexis Henríquez, ídolo del cuadro verde y capitán en la gesta del torneo continental conseguido hace diez años, vuelve al equipo antioqueño con el objetivo de “regresarle” su grandeza. Henríquez, nacido en Santa Marta hace 43 años, es un hombre de la casa. Como jugador estuvo desde 2012 hasta 2019 en el elenco antioqueño. En ese tiempo ganó 13 títulos, de los que dos fueron internacionales: la Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana del 2017. Además, consiguió varios campeonatos de Liga, Copa y Superliga en el plano local.

Eso lo convirtió en uno de los ídolos recientes de Atlético Nacional. Henríquez, un hombre alto (mide 1,93 metros), corpulento y con un carácter fuerte, tiene impregnado el “ADN de Nacional”, que no es más que la cultura de ganar y mostrar un juego vistoso que ha caracterizado, en su momento más exitoso, al cuadro verde y que tanto enamoró a los hinchas.

¿Qué le aporta Alexis Henríquez al cuerpo técnico de Atlético Nacional?

Ese aspecto le dará un “plus” al cuerpo técnico de González. Por un lado, porque sabe manejar la “presión” que implica estar en Nacional, cuya hinchada es muy exigente. También es una figura que, durante los momentos en los que el equipo no marche bien, cumplirá el rol de catalizador entre la afición y los futbolistas: por lo que hizo en sus casi 8 años en el cuadro verde, lo quieren y lo respetan.

Además, Henríquez, quien jugó fútbol profesional desde 2003 hasta 2019, cuando dejó el balompié, tendrá gran influencia en la relación entre el técnico González y los futbolistas. Es bien sabido que, en este deporte, el asistente es quien más se comunica con los técnicos, quienes se enfocan en preparar la táctica, los planteamientos. Henríquez, quien durante casi toda su carrera ha sido asistente de Lucas González –estuvo con él en Águilas Doradas, América de Cali, Central Córdoba y Deportes Tolima–, también le aporta su experiencia como defensor a los planteamientos del técnico para los encuentros en los que necesiten buscar que el arco propio se mantenga en cero.

Además, Alexis Henríquez, quien también tuvo un paso por el Once Caldas como asistente técnico de Hernán Darío “El Arriero” Herrera, cumplirá el rol de “personaje ancla”, como denominó Víctor Marulanda, el nuevo director deportivo del Club, a las figuras que brillaron antes y que tienen el cariño de la hinchada.

Finalmente, “El Capitán” será fundamental en la relación con la cantera, que esperan fortalecer para, por un lado, tener futbolistas con potencial de venta al extranjero, pero que, por otra parte, puedan aportar su “granito de arena” en el plantel profesional, en el que se espera que estén durante un buen periodo de tiempo.