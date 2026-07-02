El DIM refuerza su defensa: Alfonso Simarra, “La Muralla” de 1.90 metros, llega al Poderoso

El Deportivo Independiente Medellín continúa confeccionando su nómina para el segundo semestre con el fin de estructurar un equipo competitivo para afrontar la Liga colombiana, la Copa Sudamericana y la Copa Betplay.

Fuentes del club le confirmaron a EL COLOMBIANO que el zaguero central Alfonso Simarra Valdez, nacido en Cartagena el 13 de julio de 2000, es esperado en la ciudad para presentar los exámenes médicos y, en caso de aprobarlos, firmará un contrato hasta junio de 2028.

Simarra, quien se uniría al uruguayo Joaquín Varela —cuyos derechos deportivos fueron adquiridos por el club rojo— y a Frank Fabra —quien renovó contrato con el Poderoso—, viene de realizar una destacada campaña en la liga de Venezuela, donde se coronó campeón con la Universidad Central.

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El defensor inició su carrera deportiva en el Barranquilla FC y pasó por el Junior de Barranquilla. Luego militó en el Alianza FC y en el Deportes Tolima antes de marcharse al vecino país, donde su gran nivel le valió ser incluido en el equipo ideal del torneo.

En Venezuela, gracias a su rendimiento, se ganó el apodo de “La Muralla” debido a su fortaleza física y su imponente estatura de 1.90 metros. Además, su contratación cuenta con el visto bueno del técnico Luis Amaranto Perea, exfutbolista de la posición y actual asistente del argentino Néstor Lorenzo en la Selección Colombia que está en el Mundial de Norteamérica.