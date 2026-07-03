Cristiano Ronaldo tiene nuevo entrenador en Al Nassr: conozca de quién se trata

El técnico australiano nacido en Grecia Ange Postecoglou, ex principalmente del Tottenham, fichó por dos años como nuevo entrenador del Al Nassr, donde juega el astro portugués Cristiano Ronaldo, informó este viernes el equipo campeón de la liga de Arabia Saudita. Postecoglou, de 60 años, estaba sin equipo desde su despido en octubre en el Nottingham Forest, después de apenas 39 días y ocho partidos en el cargo. “Es oficial: Ange Postecoglou es el nuevo entrenador del Al Nassr. Firmó por dos temporadas. ¡Bienvenido!”, escribió el equipo saudita en sus redes sociales.

Como entrenador, Postecoglou se dio a conocer sobre todo como seleccionador de Australia, a la que dirigió de 2013 a 2017, lo que incluyó el Mundial de Brasil 2014. Tuvo luego una experiencia en Japón (Yokohama Marinos) antes de dar el salto a Europa en 2021 para dirigir al Celtic escocés, desde donde pasó en 2023 al Tottenham, al que hizo campeón de la Europa League en 2025. Después del fiasco en Nottingham, intentará relanzar su carrera en un club alejado de las ligas más competitivas pero donde milita Cristiano Ronaldo, que viste los colores del Al Nassr desde principios de 2023.

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