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Cristiano Ronaldo tiene nuevo entrenador en Al Nassr: conozca de quién se trata

El director técnico con pasado en Tottenham, Celtic y Nottingham Forest, Ange Postecoglou, dirigirá a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr.

  • Ange Postecoglou dirigirá al Al Nassr. FOTO: GETTY
    Ange Postecoglou dirigirá al Al Nassr. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El técnico australiano nacido en Grecia Ange Postecoglou, ex principalmente del Tottenham, fichó por dos años como nuevo entrenador del Al Nassr, donde juega el astro portugués Cristiano Ronaldo, informó este viernes el equipo campeón de la liga de Arabia Saudita.

Postecoglou, de 60 años, estaba sin equipo desde su despido en octubre en el Nottingham Forest, después de apenas 39 días y ocho partidos en el cargo.

“Es oficial: Ange Postecoglou es el nuevo entrenador del Al Nassr. Firmó por dos temporadas. ¡Bienvenido!”, escribió el equipo saudita en sus redes sociales.

Como entrenador, Postecoglou se dio a conocer sobre todo como seleccionador de Australia, a la que dirigió de 2013 a 2017, lo que incluyó el Mundial de Brasil 2014.

Tuvo luego una experiencia en Japón (Yokohama Marinos) antes de dar el salto a Europa en 2021 para dirigir al Celtic escocés, desde donde pasó en 2023 al Tottenham, al que hizo campeón de la Europa League en 2025.

Después del fiasco en Nottingham, intentará relanzar su carrera en un club alejado de las ligas más competitivas pero donde milita Cristiano Ronaldo, que viste los colores del Al Nassr desde principios de 2023.

Recibe un equipo campeón

A pesar de no tener los mejores resultados con el Nottingham Forest de Inglaterra, Postecoglou arriba a buena sombra, pues tendrá en sus manos el mejor equipo del fútbol árabe, que viene de ser campeón de la liga saudí comandado por Cristiano Ronaldo.

Será el cuarto entrenador de El Bicho en el equipo amarillo y azul de Riyadh tras estar bajo el mando de Rudi García, Stefano Pioli, Jorge Jesús y ahora el australiano, quien tiene la obligación de ganar la Champions League de la AFC.

Lea también: El último baile de Modric junto a Ronaldo: terminó una era para dos cuarentañeros que hicieron historia

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