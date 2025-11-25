¡Increíble! Equipo turco se queda con solo siete jugadores tras sanción por apuestas deportivas

El Agri 1970 Spor, un equipo de la cuarta división del fútbol turco, atraviesa una crisis sin precedentes después de que 17 jugadores del primer equipo fueran sancionados por participar en apuestas ilegales. La Federación Turca de Fútbol (TFF) impuso castigos que oscilan entre los 45 días y 12 meses, dejando el club con apenas siete futbolistas disponibles para jugar, y obligándolo a recomponer su plantilla con jóvenes de la categoría sub-19 y jugadores amateurs. En solo un mes, tres hechos de apuestas deportivas han explotado en el fútbol turco con más de 1,000 jugadores implicados, uno de ellos fue compañero de Davinson Sánchez en el Galatasaray. Le contamos cómo sucedieron los hechos y cómo se vive la crisis en Turquía.

El más reciente operativo, forma parte de una limpieza mucho más amplia que la TFF ha emprendido para erradicar la corrupción del deporte. Hasta la fecha se han sancionado a más de 1,000 jugadores e total, incluidos profesionales de las primeras divisiones, y también a árbitros implicados. El presidente de la federación, İbrahim Hacıosmanoğlu, ha calificado la situación como una crisis, que requiere un cambio profundo en el fútbol turco. Según reportes locales de la Agencia de Noticias Turca Demirören (DHA), el técnico del Agri Spor, Ahmet Özen, reconoció que el golpe futbolístico ha sido brutal. Varios jugadores claves del club, y algunos habituales en la alineación, recibieron sanciones largas que los dejarían por fuera el resto de la temporada. El vicepresidente del club, Tekin Yusan, admitió que solo cuentan con siete futbolistas y que, para poder completar la plantilla, dependen ahora de futbolistas jóvenes y jugadores de ligas amateurs.

Entre los sancionados se encuentran Emre Yasar y Sedat Yilmaz, quienes recibieron la sanción más severa. Otros como Emir Aydin, Üzeyir Kaya y Huseyin Aybars Tüfekci, fueron castigados con seis meses, mientras que un grupo más pequeño, incluyendo a Yusuf Islam Atay e Hivan Özkurt, fueron suspendidos por 45 días.

Las apuestas en Turquía son un hecho sistemático

Esta último escándalo refleja un problema sistemático en el fútbol turco. La federación también suspendió 149 árbitros tras descubrir que 152 de ellos estaban realizando apuestas activamente, algo completamente prohibido según los reglamentos. El alcance de la investigación es gigantesco, y más de 1,000 jugadores de distintas divisiones han sido remitidos al Comité Disciplinario Profesional (PFDK). En la propia élite, se reportó que 102 jugadores de la Superliga, y de la primera división han sido suspendidos por períodos similares, entre 45 días y un año, como parte del mismo escándalo.

Algunos nombres suenan, como el caso del defensor del Galatasaray y compañero del colombiano Davinson Sánchez, Eren Elmali, quien recibió 45 días, mientras su compañero Metehan Baltaci fue sancionado por nueve meses.

¿Son suficientes las suspensiones temporales en las apuestas deportivas?