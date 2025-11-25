La millonaria cifra que Atlético Nacional dejará de recibir por jugar en Ditaires ante Junior

Atlético Nacional se encontró frente a un dilema tan simple en apariencia como complejo en sus implicaciones: dónde jugar el duelo crucial frente a Junior, un partido que puede marcar su rumbo hacia una eventual final y, por qué no, hacia un nuevo título que revitalizara su historia reciente. Aunque algunos interpretaron la búsqueda de un escenario alterno como una intención de abandonar Medellín o sus alrededores, la realidad era muy distinta. No se trataba de dejar la casa, sino de encontrar una manera de suavizar el golpe económico que implica disputar un juego de esta magnitud en un estadio con capacidad limitada. Nacional, ante la imposibilidad de utilizar el Atanasio Girardot, analizó opciones con cabeza fría: Manizales, Pereira, Armenia... plazas futboleras, de tradición, con estadios amplios y buena disposición logística.



La ecuación era evidente. Si el partido se disputaba en el eje cafetero, el club podía asegurar una asistencia mucho mayor. En contraste, Ditaires solo permite el ingreso de unas 12.000 personas, una cifra muy inferior al lleno total que hubiera tenido el Atanasio en un duelo de semejante importancia. La diferencia no es menor: se estima que Nacional dejaría de percibir cerca de 2.000 millones de pesos al jugar en un escenario tan reducido, un golpe fuerte para unas arcas que siempre agradecen un alivio, especialmente en etapas definitivas de la temporada.

Y aun así, el club tomó su decisión no con la calculadora, sino con la convicción profunda de entender que el fútbol también se escribe desde el alma. Nacional eligió quedarse. Eligió estar cerca de su gente, aunque fueran 12.000 en vez de 40.000. Eligió un ambiente íntimo, apretado, vibrante, donde cada grito pueda sentirse multiplicado por tres. Porque el club sabe que esa pequeña multitud se encargará de hacer que Ditaires retumbe como si tuviera graderías inmensas. Además, el contexto deportivo pesa tanto como el económico. Ganar este partido no solo significa avanzar, sino dar un paso decisivo hacia la final. Un triunfo abriría la puerta a un premio mayor: un título que no solo tendría valor simbólico y emocional, sino también financiero. Ser campeón y clasificar a la Copa Libertadores implica ingresos sustanciales, un oxígeno que cualquier institución agradecería profundamente.

La dirigencia lo entiende, el cuerpo técnico lo sabe y los jugadores lo sienten: este equipo necesitará más que un estadio grande... necesitará un estadio que los abrace. Y si esos 12.000 corazones laten con la fuerza de 40.000, Nacional tendrá en Ditaires el impulso que busca para escribir un capítulo más en su historia. Porque al final, Atlético Nacional no tomó la decisión más rentable. Tomó la decisión más humana. Y a veces, en el fútbol, ese es el camino que lleva a la gloria.



