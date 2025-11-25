La millonaria cifra que Atlético Nacional dejará de recibir por jugar en Ditaires ante Junior

Atlético Nacional se encontró frente a un dilema tan simple en apariencia como complejo en sus implicaciones: dónde jugar el duelo crucial frente a Junior, un partido que puede marcar su rumbo hacia una eventual final y, por qué no, hacia un nuevo título que revitalizara su historia reciente.
Aunque algunos interpretaron la búsqueda de un escenario alterno como una intención de abandonar Medellín o sus alrededores, la realidad era muy distinta. No se trataba de dejar la casa, sino de encontrar una manera de suavizar el golpe económico que implica disputar un juego de esta magnitud en un estadio con capacidad limitada. Nacional, ante la imposibilidad de utilizar el Atanasio Girardot, analizó opciones con cabeza fría: Manizales, Pereira, Armenia... plazas futboleras, de tradición, con estadios amplios y buena disposición logística.
Le puede interesar: No habrá hinchada visitante para el decisivo duelo entre Nacional y Junior este miércoles en Ditaires