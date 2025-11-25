Grau Pujadas: el empresario catalán con el que Verónica Alcocer se pasea en tiendas de lujo en Estocolmo

Un medio sueco reveló este martes que la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, estaba paseando por las calles de Gamla Stan, en Estocolmo, al lado de un hombre, el empresario catalán-colombiano Manuel Grau Pujadas. Ambos fueron grabados cuando salían del local por un periodista de Expressen, quien abordó a Alcocer con varias preguntas sobre su vida privada.
La esposa del presidente Gustavo Petro (al menos en papel, porque él mismo ha dicho que están separados), se negó a responder bajo el argumento de que no domina el inglés. Pujadas, quien caminaba a su lado, se interpuso para evitar que la grabación continuara. ¿Pero quién es este misterioso hombre?
Este hombre no es nuevo en el círculo de Alcocer. Ya hace tiempo el presidente Gustavo Petro le asignó un puesto dentro de la junta directiva de Central de Inversiones S. A. (CISA) entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que gestiona, administra y comercializa activos del Estado y le otorgó la nacionalidad colombiana.
Se la dieron en noviembre de 2022, por medio de una orden presidencial, sin cumplir los requisitos legales. Además, el catalán-colombiano es muy amigo de Xavier Vendrell (también catalán involucrado en casos de supuesta corrupción en España, y quien supuestamente coordinó con ‘Papá Pitufo’ la entrega del dinero para la campaña Petro Presidente). A ambos, Gustavo Petro les otorgó nacionalidad.
Vendrell ha estado relacionado con una decena de empresas en Colombia. Una de estas es Barcelona Export Group, que en 2013, mientras Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, recibió un contrato de $940 millones y adiciones por $315 millones, por cuatro meses, con ETB, para elaborar diseños del cambio de fachada de una oficina de la empresa. Así mismo, la firma es la promotora del proyecto Torre Barcelona, un edificio en el centro de Bogotá que ofrece residencias estudiantiles operadas por otra compañía, Smart Rooms, en la que figura Pujadas, el otro catalán protagonista de esta historia, amigo de Alcocer desde hace varios años y también cuestionado por algunos de sus negocios.
Grau, sin ser funcionario ni contratista del Gobierno, ha hecho parte de las comitivas de la primera dama en sus viajes a Italia, para una audiencia con el papa Francisco, y a Venezuela, para el encuentro con Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Además, es un invitado recurrente en las reuniones sociales de la primera dama; en varias fotografías y videos aparece junto a ella y otras personas cercanas como la mencionada Íngrid Carolina Plata o Adriana Mejía, hoy gerente de Artesanías de Colombia. De hecho, según fuentes del Ministerio de Cultura, tendría gran influencia en esa cartera, donde también está otro de los amigos de la familia Petro-Alcocer: el viceministro Jorge Zorro.