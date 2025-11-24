Estos serán los partidos de la quinta fecha de la Champions League: Arsenal-Bayern, duelo por el liderato

Con solo tres derrotas en 24 partidos y cuatro equipos en el Top 8, la Premier League ha confirmado en el inicio de la Liga de Campeones que es el campeonato más potente del continente, con unos números que hacen palidecer al resto.
Antes de la 5ª jornada que se disputará esta semana, y que marcará el paso del ecuador de la primera fase, los seis equipos representantes del “football” han sumado 17 victorias en 24 partidos y solo tres derrotas, para un total de 55 puntos de 72 posibles (más del 76%).
El Arsenal es uno de los tres equipos, junto a Bayern Múnich e Inter, que han sumado el pleno (4 victorias, 12 puntos) y están en lo alto del grupo único de la fase regular de la Liga de Campeones.