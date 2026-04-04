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Siguen las polémicas en el fútbol colombiano por decisiones arbitrales: José Ortiz se rajó en el partido Junior-Cali

El central dejó de expulsar a Jermain Peña y sancionó un penal que no existía. Los especialistas le dan mala calificación por su pobre desempeño.

  • El central José Ortiz de Norte de Santander está en el ojo del huracán por las fallas arbitrales que presentó en el duelo entre Junior y Deportivo Cali en el Romelio Martínez de Barranquilla. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El central José Ortiz de Norte de Santander está en el ojo del huracán por las fallas arbitrales que presentó en el duelo entre Junior y Deportivo Cali en el Romelio Martínez de Barranquilla. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
04 de abril de 2026
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Las polémicas en el fútbol colombiano por los malos arbitrajes no terminan y esta vez las críticas caen sobre el juez José Ortiz, de Norte de Santander, responsable de impartir justicia en el duelo de la fecha 15 entre Junior y Deportivo Cali, en el Romelio Martínez que ganó el cuadro azucarero 1-2.

El primer reto en el que falló el central se dio al minuto 26, cuando en una acción de juego le mostró amarilla al jugador Jermain Peña, quien ya tenía amarilla desde el minuto 16 y al percatarse de que tenía que mostrar la roja, revirtió la decisión y solo amonestó al jugador del Cali, Julián Quiñones.

Especialistas como los exárbitros José Borda y Wilmer Barahona y la cuenta El VAR Central también criticaron las decisiones que tomó el colegiado, y su VAR Keiner Jiménez ya que también sancionaron, a los 20 minutos, un penal a favor del Deportivo Cali, por una presunta mano bastante discutida de Jannenson Sarmiento.

Para fortuna del Junior, el jugador Avilés Hurtado cobró y la envió lejos del arco defendido por

Mauro Silveira, quien luego vio caer su valla con los tantos de Steven Rodríguez a los 31 y 71 minutos.

El técnico del Cali, Rafael Dudamel dijo en la rueda de prensa que el central Ortiz les había reconocido que se equivocó en la acción de la amarilla para Jermain Peña que le daba la expulsión y argumentó que “aceptar los errores es de humanos, también asumir la responsabilidad que eso genera. Un árbitro debe analizar bien antes de sacar una tarjeta”.

Al final el Deportivo Cali ganó 1-2 y este resultado les permitió meterse entre los ocho, ya que ocupan la casilla séptima con 22 unidades, mientras que Junior se sostiene en la quinta posición con 25 puntos.

Con estas fallas es posible que el central sea castigado por la Comisión Arbitral y dejen de designarlo en las siguientes fechas de la Liga Betplay, tal y como ha pasado con otros jueces, quienes luego de errores han sido sancionados y excluidos por varias fechas.

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