“Quiero agradecerle a la vida y @dimoficialcom por permitirme ser parte de esta gran institución. El final ha sido todo lo contrario a lo soñado pero me quedo con el proceso de estos casi 5 años en el club en donde no me cabe la menor duda de que hice todo para ser mejor cada día”, empezó diciendo el ex 10 del DIM, que acaba de ser subcampeón del fútbol colombiano, certamen que ganó por penaltis el Junior de Barranquilla el pasado miércoles 13 de diciembre.