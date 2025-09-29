x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Disputada la fecha 13, así va la tabla de posiciones con DIM y Nacional entre los ocho mejores

DIM y Águilas tienen pendiente un duelo en el Alberto Grisales.

  • Léider Berrío y Brayan León celebran el triunfo del DIM que, con un partido aplazado, está a un punto del líder de la Liga Betplay-2.FOTO CAMILO SUÁREZ
    Léider Berrío y Brayan León celebran el triunfo del DIM que, con un partido aplazado, está a un punto del líder de la Liga Betplay-2.FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
29 de septiembre de 2025
bookmark

La fecha 13 fue bastante favorable para los equipos antioqueños, ya que todos sumaron puntos valiosos para sus aspiraciones de ingresar, o mantenerse entre los ocho clasificados.

DIM, Atlético Nacional y Águilas Doradas ganaron en sus respectivos duelos ante Tolima, Millonarios y Deportivo Cali, además, Envigado logró un importante empate como visitante ante América, en el Pascual Guerrero de Cali.

La racha de buenos resultados la inició el DIM en su remontada ante el Deportes Tolima 2-3 con tantos de Ménder García (49’) y el doblete de Léider Berrío a los 45+9 de penal y a los 63.

De esta manera, el cuadro que orienta Alejandro Restrepo llegó a los 24 puntos y es tercero, a tan solo uno de Junior, que también ganó (2-0 a Pasto en el Metropolitano) y es líder con 25 unidades.

Nacional por su parte, hizo respetar su casa, y bajo la dirección de Diego Arias, venció 2-0 a Millonarios con tantos de William Tesillo y Jorman Campuzano a los 53 y 60 minutos respectivamente. El tanto del volante fue de penal.

Con este triunfo, el Rey de Copas es quinto con 23 unidades. Águilas Doradas también ganó, lo hizo en el Alberto Grisales –a puerta cerrada por los arreglos en la tribuna occidental–, y venció 3-1 al Cali, para llegar a 14 puntos con un partido aplazado ante el DIM.

Finalmente, Envigado empató 1-1 con América de Cali en el Pascual Guerrero, con el arquero Juan Montoya como figura, ya que sus atajadas ahogaron el grito de gol de los locales, incluido un penal que atajó a Jorge Carrascal.

Esta es la tabla de posiciones de la Liga Betplay-2

Junior es líder con 25 puntos, seguido por Atlético Bucaramanga, DIM y Fortaleza, todos con 24 unidades.

En el quinto lugar aparece Nacional con 23, mientras que Tolima y Santa Fe tienen 20 y son sexto y séptimo respectivamente.

Alianza cierra el grupo de los ocho con 19 puntos. Cerca están Llaneros con 18 y Deportivo Cali con 17.

Once Caldas que ya terminó su presentación en Copa Sudamericana ocupa la casilla 11 con 16 unidades, seguido por Pereira con 15.

América, Águilas y Milllonarios tienen 14 puntos y Envigado que es puesto 16 tiene 13.

Unión Magdalena es casilla 17 con 12 puntos. Chicó y La Equidad le siguen con once unidades y cierra el Pasto con 10.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida